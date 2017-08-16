Что будет, если причастилась с месячными?
Вопрос читателя:
Батюшка, скажите, что будет, если я ходила в церковь и причащалась во время критических дней?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Я не знаю, что будет, но на будущее исповедуйтесь, покайтесь в том, что произошло, и имейте в виду,
что если нет крайней необходимости, то причащаться и участвовать в Таинствах в эти дни не нужно.
Храни Вас Бог!
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