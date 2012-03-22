Чистый вторник 2017
Какого числа чистый вторник в 2017 году?
Чистый вторник в 2017 году 11 апреля.
Чистый вторник – второй день Страстной седмицы (последней недели Великого поста). В церковной традиции его принято называть Великим вторником.
Почему же он называется Чистым?
Это связано с народной традицией в последнюю неделю Великого поста убирать свое жилище перед предстоящем праздником Пасхи. Однако не стоит забывать, что суть второго дня страстной недели состоит отнюдь не в уборке, а, прежде всего, в воспоминании конкретных евангельских событий, в переживании их в своем сердце, в молитвенном сосредоточении. Чем чаще мы можем бывать на Страстной в храме – тем лучше.
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Великий вторник
Вместе с образом десяти дев, в Евангелии этого дня предлагаются два других символа: притча о талантах и пророчество о Страшном Суде (Мф. 25, 14-46). Это именно то поучение, которое Христос произнес в тот самый Вторник, практически накануне Своих Страстей.
В Великий вторник Церковь вспоминает последнюю проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме, во время которой Он обличил фарисеев и книжников в лицемерии, тщеславии и властолюбии.
Несмотря на то, что фарисеи (представители религиозного течения в Древней Иудеи) призывали народ к строгому соблюдению Божьих заповедей, они руководствовались отнюдь не искренней любовью к Богу, а, скорее, желанием выглядеть благочестиво в глазах других людей. Как мы видим, для них Закон Божий – чистая формальность, которая не требует приложения духовных усилий.
В последние дни своего пребывания на земле Господь был особенно откровенен со своими учениками: Он рассказал им о предстоящих страданиях за род человеческий и о своем Втором пришествии.
Важное место в проповеди Христа занимают притчи о десяти девах и о талантах. Через них Спаситель призывает нас быть всегда бодрствующими и готовыми к встрече с Ним, ведь ни день, ни час его прихода неизвестны.
На заставке фрагмент картины Мудрые и неразумные девы (Петер Йозеф фон Корнелиус, ок. 1813)
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