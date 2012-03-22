22 марта 2012
Автор:

Чистый вторник 2017

Какого числа чистый вторник в 2017 году?

Чистый вторник в 2017 году 11 апреля.

Чистый вторник – второй день Страстной седмицы (последней недели Великого поста). В церковной традиции его принято называть Великим вторником.

 

Почему же он называется Чистым?

Это связано с народной традицией в последнюю неделю Великого поста убирать свое жилище перед предстоящем праздником Пасхи. Однако не стоит забывать, что суть второго дня страстной недели состоит отнюдь не в уборке, а, прежде всего, в воспоминании конкретных евангельских событий, в переживании их в своем сердце, в молитвенном сосредоточении. Чем чаще мы можем бывать на Страстной в храме – тем лучше.

Материал по теме

Великий вторник

Вместе с образом десяти дев, в Евангелии этого дня предлагаются два других символа: притча о талантах и пророчество о Страшном Суде (Мф. 25, 14-46). Это именно то поучение, которое Христос произнес в тот самый Вторник, практически накануне Своих Страстей.

Каждый день Страстной недели Великого поста посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Церковь именует эти дни Страстными или Великими, каждый из них посвящен воспоминанием об особых событиях.

В Великий вторник Церковь вспоминает последнюю проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме, во время которой Он обличил фарисеев и книжников в лицемерии, тщеславии и властолюбии.

Несмотря на то, что фарисеи (представители религиозного течения в Древней Иудеи) призывали народ к строгому соблюдению Божьих заповедей, они руководствовались отнюдь не искренней любовью к Богу, а, скорее, желанием выглядеть благочестиво в глазах других людей. Как мы видим, для них Закон Божий – чистая формальность, которая не требует приложения духовных усилий.

В последние дни своего пребывания на земле Господь был особенно откровенен со своими учениками: Он рассказал им о предстоящих страданиях за род человеческий и о своем Втором пришествии.

Важное место в проповеди Христа занимают притчи о десяти девах и о талантах. Через них Спаситель призывает нас быть всегда бодрствующими и готовыми к встрече с Ним, ведь ни день, ни час его прихода неизвестны.

На заставке фрагмент картины Мудрые и неразумные девы (Петер Йозеф фон Корнелиус, ок. 1813)

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...
Делитесь с друзьями:
#Великий Пост #Страстная неделя
Читайте также

Что для Вас значит Великий пост? Евгений Киндинов

Время подойти к зеркалу

Чистая суббота 2017

Покаянный канон: служба спасения

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.