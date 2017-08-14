14 августа 2017
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Четвертый в России обучающий Центр для слепоглухих открылся в Тюмени

На базе областного Центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» в Тюмени начал работу четвертый в России обучающий Центр для слепоглухих людей.

Открыть Центр удалось благодаря сотрудничеству со столичным фондом поддержки слепоглухих людей «Со-единение», сообщает сайт Правительства Тюменской области.

По словам руководителя центра «Пышма» Аллы Лузиной, он поможет расширить доступ слепоглухих людей в информационное пространство, поможет им социализироваться и интегрироваться в общество.

Для более качественной работы, Центр в каждом заезде, длящемся три недели, обслуживает по два человека.

В частности, подопечных Центра учат работать с брайлевским дисплеем, программами Jaws, Microsoft Office, в соцсетях, в программе Skype и электронной почте.

Кроме того, слепоглухие изучают в Центре систему ориентирования в пространстве и получают психологическую поддержку.

По данным Всероссийской переписи слепоглухих, в которой Тюменская область участвовала в качестве пилотной площадки в 2015 году, в регионе проживают около 20 человек, относящихся к категории слепоглухих.

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Фото с сайта admtyumen.ru

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