Четвертый в России обучающий Центр для слепоглухих открылся в Тюмени
Открыть Центр удалось благодаря сотрудничеству со столичным фондом поддержки слепоглухих людей «Со-единение», сообщает сайт Правительства Тюменской области.
По словам руководителя центра «Пышма» Аллы Лузиной, он поможет расширить доступ слепоглухих людей в информационное пространство, поможет им социализироваться и интегрироваться в общество.
Для более качественной работы, Центр в каждом заезде, длящемся три недели, обслуживает по два человека.
В частности, подопечных Центра учат работать с брайлевским дисплеем, программами Jaws, Microsoft Office, в соцсетях, в программе Skype и электронной почте.
Кроме того, слепоглухие изучают в Центре систему ориентирования в пространстве и получают психологическую поддержку.
По данным Всероссийской переписи слепоглухих, в которой Тюменская область участвовала в качестве пилотной площадки в 2015 году, в регионе проживают около 20 человек, относящихся к категории слепоглухих.
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Фото с сайта admtyumen.ru
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