Благословен грядый во имя Господне!
Благословен грядый во имя Господне!
Благословен грядый во имя Господне! — слова молитвы, которая поётся в праздник Входа Господня в Иерусалим, Вербное воскресенье.
Этими словами жители Иерусалима приветствовали Иисуса Христа, постилая на дороге перед Ним свои одежды и пальмовые ветви — символ триумфа. Узнав о великом чуде — воскрешении четверодневного Лазаря, люди с ликованием встречали Спасителя, воздавая Ему царские почести. Всего через четыре дня Христос будет осужден и распят, но сегодня толпа кричит: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядый во имя Господне!».
В воспоминание этих событий читаются молитвы, полный текст которых звучит так:
Тропарь, глас 1
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.
Кондак, глас 1
На престол на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в вышних и мы Тебе вопием — Благословен Грядый во Имя Господне.
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