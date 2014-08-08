Библиография. «Фома» — Спецвыпуск Малые города — Герои России 2015
Содержание: Спецвыпуск "Малые города - герои России" 2015
Фома. Православный журнал. – Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России.* – (Содержание номера).
*При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. №79-pn и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России.
Дата выхода номера 02.12.2015 г. Не для продажи
1-я страница обложки – Зимний вид на храмы города Гороховца (фото Владимира Ештокина).
[Вступление к Cпецвыпуску]. 40 малых городов — 40 героев нашей истории. На развороте — фото Владимира Чуприкова// Фома. – Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.2-3.
Малые города – герои России (основной раздел)
География номера. [Карта России, на которой обозначены все города, представленные на страницах Спецвыпуска]// Фома. – Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.4-5.
Содержание. [Включает 40 статей о малых городах России, размещенных в алфавите названий (от «Боровска» до «Шлиссельбурга»)]. Проиллюстрировано в предыдущем материале — «География номера», где на карте России показано местоположение каждого из обозначенных в Содержании городов// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.4-5.
БОРОВСК. Пограничная крепость. #пограничная крепость #стояние на Угре #Пафнутьев-Боровский монастырь [Местоположение: Административный центр Боровского района Калужской области. Город окружен лесами и расположен на холмах по обоим берегам реки Протвы примерно в 20 км от станции Балабаново Киевского направления Московской железной дороги; Дата основания: 1358 год; Епархия: Калужская; Население: 11,5 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Наталья Иртенина. Ил.: [Исторические улочки Боровска.]** Фото Константина Шапкина; Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Фото Антона Давыдова; Памятник К. Э. Циолковскому. Фото www.lori.ru; Фреска Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. XVII в.// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.6-9.
**Здесь и далее по тексту описания иллюстраций, взятые в квадратные [ ] скобки, выполнены библиографом. Это делается в тех случаях, когда такое описание в Спецвыпуске отсутствует и опубликованы только сведения об авторе фото.
БРАТСК. Город глобальной стройки. #Братская ГЭС #ГУЛАГ #казаки-первопроходцы #театры [Местоположение: Административный центр Братского района Иркутской области. Расположен на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилищ; Дата основания: 1631 год; Епархия: Братская; Население: 236 тысяч человек; Флаг; Герб] / Авторы: Ольга Кузакова, Марина Андрейчикова. Ил.: [Вид города сверху.] Фото Александра Силивончика; Строительство Братской гидроэлектростанции на Ангаре. 1960. Фото РИА Новости; Братская ГРЭС. Фото Александра Силивончика; Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня». Фото Кирилла Будникова// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.10-13.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. Дважды воскресший город. #город-крепость #Малый Сталинград #воздухоплавание [Местоположение: Приграничный город – до границы с Белоруссией 80 км, с Латвией – 200 км. Расположен в 313 км к юго-востоку от Пскова; Первое упоминание: 1166 год; Епархия: Великолукская; Население: 95 тысяч человек; Флаг; Герб] / Подготовила Дарья Баринова. Редакция благодарит заведующую отделом культуры городской газеты «Великолукская правда. Новости» Людмилу Анатольевну Скатову. Ил.: Международный фестиваль воздухоплавания в Великих Луках. Фото Сергея Фомина, russiafromabove.ru; Панорама реки Ловать. Фото Alexandr_mav,wikipedia; Памятник Александру Матросову. Фото Ивана Норманева// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.14-17.
*Текст опубликован также// Фома. — №5(169) – май 2017, С.66-71. – (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с “Фомой”»).
ВИЛЮЙСК. Две стороны неба. #Чернышевский #образование #лепрозорий #варган [Местоположение: Административный центр Вилюйского улуса Якутии. Расположен на правом берегу реки Вилюй (приток Лены), в 592 км к северо-западу от Якутска; Дата основания: 1634 год; Епархия: Якутская; Население: 10,5 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор — инокиня Евгения (Сеньчукова). Ил.: [Вид города. Фото]; Маленькие прихожане-якуты. Фото протоиерея Сергия Клинцова; Казацкая семья. Евдокия Даниловна Кондакова, вилюйчанам больше известная как «Кубачиха», работала у Н.Г. Чернышевского в Вилюйске. Фото из архива Сергея Рудченко; Свято-Никольский храм. Фото из архива Якутской епархии; Сестра милосердия Кэт Мардссен на фоне карты ее путешествия по Сибири. 1892; Якутская тундра. Фото протоиерея Сергея Клинцова// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.18-23.
ВЫБОРГ. Дитя двух матерей. #Шведская крепость #Город воинской славы #Финляндия [Местоположение: Административный центр Выборгского муниципального района Ленинградской области. Находится в 68 км к северо-западу от административной границы в 122 км от исторического центра Санкт-Петербурга; Дата основания: 1293 год; Епархия: Выборгская; Население: 80 тысяч человек; Флаг; Герб] / Авторы: Яна Сенькина, Валерий Карсаков. Ил.: Башня святого Олафа, Выборгский замок. Фото Эдуарда Гордеева; Фестиваль средневековой культуры в Выборге. Фото www.lori.ru; Круглая башня на Рыночной площади. Фото Дениса Ремпеля; Реконструированные драккары (корабли) викингов украшают выборгскую набережную. Фото Елизаветы Вавиловой; [Вид на город с башни Выборгского замка.] Фото Dmitry Dzhus, wikipedia// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.24-29.
Текст опубликован также// Фома. — №6(170) – июнь 2017, С.68-75. – (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с “Фомой”»)
ВЫКСА. Город железных роз. #металлурги #пожары 2010 года #Иверская обитель [Местоположение: Административный центр в Нижегородской области. Расположен недалеко от побережья Оки, в 186 км от Нижнего Новгорода; Дата основания: 1757 год; Епархия: Выксунская; Население: 54 тысячи человек; Герб] / Автор Татьяна Снегирева. Ил.: [Городской пейзаж с храмом (Христо-Рождественская церковь).] Фото Александра Белоусова; Памятник промышленникам братьям Баташевым. Фото Алексея Белобородова; Рабочий Выксунского металлургического завода. Фото Николая Мошкова/ТАСС; Троицкий кафедральный собор. Фото Алексея Белобородова// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.30-33.
ГАЛИЧ. Тайный соперник Москвы. #соперник Москвы #ученики преп. Сергия Радонежского #Смутное время [Местоположение: Административный центр Галичского муниципального района. Входит в перечень поселений России, имеющих официальный статус «исторических»; Дата основания: 1237 год; Епархия: Костромская; Население: 17 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Дмитрий Володихин. Ил.: Храмовый комплекс собора Введения во храм Пресвятой Богородицы и церкви Василия Великого. Фото www.lori.ru; Ловля рыбы на Галичском озере. Фото Юлии Маковейчук; [Вид на город с Галичского озера.] Фото Юлии Маковейчук; Городецкий монастырь, где пребывают мощи преподобного Авраамия Галицкого. Фото Владимира Ештокина; Верхние торговые ряды в Галиче. Фото www.lori.ru// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.34-39.
ГОРОХОВЕЦ. Град Пресвятой Богородицы. #татаро-монголы #древняя архитектура #монастыри [Местоположение: Тихий провинциальный городок во Владимирской области. Расположен в Волжско-Окском междуречье, на правом берегу реки Клязьмы; Дата основания: 1239 год; Епархия: Муромская; Население: 13 тысяч человек; Флаг; Герб] / Текст и фото Владимира Ештокина. Ил.: [Зимний вид на храмы Гороховца]; Князь Юрий Долгорукий; [Окна старинного дома с резными наличниками]; Базар в центре Гороховца // Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.40-43.
ДУБНА. Город государства. #физики #Центр ядерных исследований #наука и религия [Местоположение: Город расположен на реке Волге, ограничен реками Дубна и Сестра, каналом имени Москвы и Иваньковским водохранилищем; Дата основания: 1134 год; Дата основания ядерного центра: 1946 год; Епархия: Московская областная; Население: 75 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Наталия Теряева. Ил.: Спутниковые антенны Центра космической связи «Дубна». Фото РИА Новости; [Памятный камень в честь основания Дубны Юрием Долгоруким. 1134.] Фото Павла Понкратова; Ракетный истребитель-перехватчик Березняка и Исаева (БИ). Фото 1940-х гг.; [Жилые кварталы города.] Фото Jakub Solovsky; Пульт управления циклотрона У-300 в лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. 1972. Фото РИА Новости; [Рекламный щит, напоминающий, что 105-й элемент таблицы Менделеева «Дубний» назван в честь Дубны.] Фото Олега Бровко; Фотопортреты: Академик Владимир Иосифович Векслер и Академик Николай Николаевич Боголюбов; Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы в Дубне. Фото BlaSerWorld, wikipedia// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.44-49.
ЗВЕНИГОРОД. Юность Московской Руси. #Саввино-Сторожевский монастырь #«Русская Швейцария» #мятеж 1918 года [Местоположение: Город областного подчинения Московской области. Расположен на берегах реки Москвы, в 30 км к западу от Москвы на Клинско-Дмитровской гряде Смоленско-Московской возвышенности; Дата основания: 1152 год; Епархия: Московская областная; Население: 19,5 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Наталья Иртенина. Ил.: [На территории Саввино-Сторожевского монастыря.] Фото Владимира Ештокина; Архангел Михаил. Икона из «Звенигородского чина» Андрея Рублева. 1410-е гг.; [Одна из улиц города.] Фото www.lori.ru; Источник преподобного Саввы в Саввино-Сторожевском монастыре. Фото Владимира Ештокина// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.50-53.
КАРГОПОЛЬ. Город благочестивых купцов. #купцы #благотворительность #Александро-Ошевенский монастырь [Местоположение: Административный центр Каргопольского района. Расположен на левом берегу судоходной реки Онеги, в 3 км от истока ее из озера Лаче, в 78 км от железнодорожной станции Няндома, в 493 км от Архангельска; Первое упоминание: 1146 год; Епархия: Архангельская; Население: 10 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Дмитрий Володихин. Ил.: [Соборная площадь.] Фото Татьяны Шкарупы; Александр Андреевич Баранов. Портрет; Единственный во всем Каргополье действовавший в советское время храм – Рождества Пресвятой Богородицы. Фото Екатерины Соловьевой; Небеса в Михайло-Архангельском храме. Село Архангело Каргопольского района. Фото Екатерины Соловьевой; Традиционная каргопольская игрушка. Фото центра «Берегиня»// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.54-57.
КИРИЛЛОВ. Город, помогающий обрести себя. #Кирилло-Белозерский монастырь #центр водных путей #кино [Местоположение: Административный центр Кирилловского района Вологодской области. Находится в 129 км от областного центра города Вологды и в 100 км от ближайшей железнодорожной станции Череповецм; Дата основания: 1397 год; Епархия: Вологодская; Население: 7,5 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор – протоиерей Алексий Мокиевский. Ил.: Кирилло-Белозерский монастырь. Фото www.lori.ru; Преподобный Кирилл Белозерский. Икона XVI в.; [На территории монастыря.] Фото Larry Koester; Фреска Кирилло-Белозерского монастыря XVII в.; Зима в Кириллове. Фото предоставлено автором; [Запечатлеть красоту.] Фото Владимира Ештокина// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.58-63.
КОЗЕЛЬСК. Город воинов и монахов. #монголо-татары #Смутное время #Достоевский #Оптина пустынь [Местоположение: Город воинской славы в Калужской области России. Расположен на левом берегу реки Жиздры (приток Оки), в 72 км к юго-западу от Калуги; Первое упоминание: 1146 год; Епархия: Козельская; Население: 16 тысяч человек; Флаг; Герб] / Текст и фото Владимира Ештокина. Ил.: [Одна из улиц сегодняшнего Козельска]; Оборона Козельска от войск хана Батыя. Книжная миниатюра; В мемориальном парке установлена копия Козельского креста; Вид улицы в Козельске. Начало ХХ в.; [Оптина пустынь.] Фото www.lori.ru; Келья старца Амвросия Оптинского// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.64-69.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. Город юности. #индустриализация #Николай Заболоцкий #наводнение 2013 года [Местоположение: Административный центр Комсомольского муниципального района. Образует муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»; Дата основания: 1934 год; Епархия: Хабаровская; Население: 253 тысячи человек; Флаг; Герб] /Автор Юлия Шутова. Ил.: [Город Комсомольск-на-Амуре. Фото (вид сверху)]; Памятный камень на набережной Комсомольска-на- Амуре [Здесь 10 мая 1932 высадились первые комсомольцы строители города.] Фото Andshel, wikipedia; В строительстве дамбы в 2013 году наравне с военнослужащими принимали участие и добровольцы, жители города. [Фото 2013 года]// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.70-73.
КОРСАКОВ. У восхода России. #восточный форпост #Русско-японская война #Япония #Свято-Покровский монастырь [Местоположение: Административный центр Корсаковского городского округа Сахалинской области. Расположен на берегу залива Анива, в 42 км от Южно-Сахалинска; Дата основания: 1853 год; Епархия: Южно-Сахалинская; Население: 33 тысячи человек; Герб] / Автор — игумен Серафим (Скипин), настоятель Свято-Покровского града Корсакова мужского монастыря. Ил.: Порт Корсаков Сахалинской области. Фото www.lori.ru; Николай Муравьев-Амурский. Портрет работы Константина Маковского. 1863; Крейсер «Новик». Фото 1900-х гг.; Свято-Покровский мужской монастырь// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.74-77.
ЛОМОНОСОВ. Между увеселением и войной. #архитектура #военный флот #художники #блокада [Местоположение: Расположен на южном берегу Финского залива, в устье реки Караста. Морской порт. Железнодорожные станции Ораниенбаум и Ораниенбаум II; Дата основания: 1710 год; Епархия: Санкт-Петербургская; Население: 43 тысячи человек; Флаг; Герб] / Автор Тимур Щукин. Ил.: [Китайский дворец в Верхнем парке Ораниенбаума (г. Ломоносов).] Фото Игоря Литвяка; Дворик в старом Ломоносове. Фото Ghirla, wikipedia; Башня-корона Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. Фото Игоря Литвяка/www.lori.ru; [Ансамбль Большого Меньшиковского дворца.] Фото ninara, www.flickr.com// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.78-81.
МИРНЫЙ. Архангельский щит. #космодром #баллистические ракеты #ЗАТО [Местоположение: Город расположен на берегу озера Плесцы. Территория городского округа «Мирный» вытянута с запада на восток и граничит с Виноградовским, Плесецким и Холмогорским муниципальными районами Архангельской области; Дата основания: 1966 год; Епархия: Архангельская; Население: 32 тысячи человек; Флаг; Герб] / Автор Мария Засецкая. Фото пресс-службы Архангельской епархии: [Космодром Плесецк]; Крест на территории Управления космодрома Плесецк; Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил с семьей настоятеля Михайло-Архангельского храма протоиерея Артемия Эмке; Ночной город Мирный; Запуск ракеты с полигона Мирный// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.82-85.
МУРОМ. Город креста и меча. #Петр и Феврония #Илья Муромец #День семьи [Местоположение: Центральный город Муромского района Владимирской области. Расположен на левом берегу Оки, в 137 км от Владимира, на границе с Нижегородской областью; Первое упоминание: 862 год; Епархия: Муромская; Население: 111 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Юрий Курбатов. Ил.: [Собор Муромского Свято-Троицкого монастыря, где покоятся святые мощи Петра и Февронии.] Фото Владимира Ештокина; Памятник Илье Муромцу. Фото Владимира Ештокина; [Вид на Оку и Николо-Набережную церковь.] Фото Дмитрия Сиялова; Вантовый мост через Оку. Фото Юрия Курбатова; [Улица Московская. Исторический центр города.] Фото Владимира Ештокина; Бронепоезд «Илья Муромец». Фото конца 1940-х гг.; Святые преподобные Петр и Феврония Муромские. [Иконы]; День семьи, любви и верности – праздник, ежегодно проходящий в Муроме. Фото Сергея Лакеева// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.86-91.
НЕРЧИНСК. Серебряный щит России. #серебряные рудники #каторга #столкновения с Китаем #дворец Бутина [Местоположение: Административный центр Нерчинского района Забайкальского края. Расположен на левом берегу реки Нерча, в 7 км от ее впадения в Шилку (бассейн Амура) и в 305 км к востоку от Читы; Дата основания: 1653 год; Епархия: Нерчинская; Население: 15 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Михаил Логинов. Ил.: [Дворец Бутина.] Фото www.lori.ru; Стольник Федор Головин. Неизвестный художник; Материалы и руды из подарка Александра I Фридриху-Вильгельму III. Фото Shakko, wikipedia; Нерчинск. Гравюра. 1710; Въезд в Акатуйскую тюрьму. Фото конца XIX в.; Уникальные зеркала в Нерчинском краеведческом музее. Фото Евгения Епанчинцева/ТАСС; Берег реки Нерчь. Фото Sekret Max// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.92-97.
*Текст опубликован также// Фома. — №3(155) – март 2016, С.64-70. – (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с “Фомой”»).
НЕСТЕРОВ. Между востоком и западом. #Тевтонский орден #Наполеон #Первая Мировая война [Местоположение: Административный центр Нестеровского района и Нестеровского городского поселения. Расположен недалеко от границы с Литвой, в 140 км от Калининграда. Железнодорожный погранпереход с Литвой ; Дата основания: 1539 год; Епархия: Калининградская*; Население: 4,5 тысячи человек; Герб] / Автор протоиерей Георгий Бирюков. Ил.: [Нестеров. Вид с Водонапорной башни.] Фото Игоря Якимова; Памятник Герою Советского Союза полковнику С. К. Нестерову. Фото Юлии Алексеевой; Военное мемориальное кладбище Маттишкемен; [На одной из улиц города.] Фото Юлии Алексеевой// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.98-101.
*Здесь в тексте Спецвыпуска опечатка: пропущена буква «н» — Калини/н/градская
НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ. Там, где поднят русский флаг. #Свт. Николай Японский #Гражданская война #новомученики #красная икра [Местоположение: Административный центр Николаевского района Хабаровского края. Порт на реке Амур, аэропорт. Расположен на левом берегу реки Амур на небольшой возвышенности вблизи его устья; Дата основания: 1850 год; Епархия: Хабаровская; Население: 20 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Юлия Шутова. Фото Валерия Спидлена, пресс-служба губернатора Николаевска-на-Амуре: [Панорама города (снято с самолета)]; Геннадий Иванович Невельский. Гравюра; Церковь Николая Чудотворца; [Николаевск-на-Амуре зимой (с самолета)]// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.102-105.
НОВЫЙ ОСКОЛ. Южный форпост Руси. #засечная черта #крепость #подземный монастырь #митрополит Макарий (Булгаков) [Местоположение: Город в Белгородской области России. Расположен на левом берегу реки Оскол бассейна Северного Донца, в 109 км от Белгорода; Дата основания: 1647 год; Епархия: Белгородская; Население: 19 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Павел Субботин. Фотографии предоставлены государственным архивом Белгородской области и администрацией Новооскольского района. Ил.: [Новый Оскол. Площадь Центральная]; Изображение крепости Царев-Алексеев с плана середины XVII в.; Успенский храм города Новый Оскол. Фото Илги Гондаревой. 2012; Запись в метрической книге села Сурково Новооскольского уезда о крещении в 1816 году будущего митрополита Московского Макария (Булгакова). Государственный архив Белгородской области; Макарий, митрополит Московский и Коломенский. Неизвестный художник, 1880-е годы. Из собрания Государственного исторического музея в Москве// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.106-109.
НОРИЛЬСК. Город страданий и подвигов. #ГУЛАГ #Норникель #православная миссия [Местоположение: Расположен на севере Красноярского края к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея. Норильск – самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей; Первое упоминание: 1935 год; Епархия: Норильская; Население: 176 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Дарья Баринова. Редакция благодарит за содействие в работе над статьей Норильскую епархию Русской Православной Церкви и Департамент общественных связей Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». Фото Владимира Ештокина. Ил.: [Центр Норильска. Ленинский проспект]; Надеждинский металлургический завод; Карьер по добыче медно-никелевой руды; Норильская Голгофа – мемориал памяти жертв Норильлага; [Иллюминация в городе во время полярной ночи]; [Маленькая представительница коренных жителей епархии.] Фото Александра Страха// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.110-115.
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ. Неизвестная столица Руси. #Борьба с Москвой #св. Никита Столпник #рыба ряпушка #Петр I [Местоположение: Административный центр Переславского района. Расположен в 140 км от Москвы, на трассе М8 «Холмогоры» Москва — Архангельск, на берегу Плещеева озера, в месте впадения в него реки Трубеж. Дата основания: 1152 год; Епархия: Ярославская; Население: 40 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Дмитрий Володихин. Ил.: [Переславль-Залесский. Вид сверху.] Фото Игоря Колоколова; Великий князь Дмитрий Александрович; Церковь Сорока мучеников Севастийских в Рыбацкой слободе. Фото www.lori.ru; Спасо-Преображенский собор; [Одна из деревянных построек города.] Фото PeresavlFoto, wikipedia// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.116-119.
*Текст опубликован также// Фома. — №8(172) – август 2017. — С.64-68. — (раздел «Люди«, рубрика «Путешествие с «Фомой«).
ПЕЧОРЫ. Богом созданные и хранимые. #Псково-Печерский монастырь #Ливонская война #Северная война #старец Иоанн (Крестьянкин) [Местоположение: Административный центр муниципальных образований Городское поселение Печоры и Печорский район. Находится в 3 км от железнодорожной станции Печоры-Псковские. Дата основания: 1472 год; Епархия: Псковская; Население: 10 тысяч человек; Герб] / Автор Наталья Иртенина. Ил.: Ризница и звонница Псково-Печерского* монастыря. Фото А. Санина; Стефан Баторий под Псковом. Ян Матейко. 1872; [Роспись на звоннице.] Фото Юрия Курбатова; Старец Иоанн Крестьянкин; У входа на территорию Псково-Печерского монастыря. Фото Сергея Ершова// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.120-123.
*Текст опубликован также// Фома. — №8(160) – август 2016, С.60-67. – (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с “Фомой”»).
*опечатка: здесь (стр.120) напечатано Псково-ПечОрского монастыря, то же в подписи под фото на стр.123. В тексте (и в интернете) — Псково-Печерская обитель.
ПУШКИН. Витрина имперской России. #царская резиденция #лицей #Великая Отечественная война [Местоположение: Город в составе Пушкинского района города федерального значения Санкт-Петербурга и его внутригородское муниципальное образование. Дата основания: 1710 год; Епархия: Санкт-Петербургская; Население: 101 тысяча человек; Флаг; Герб] / Автор Тимур Щукин. Ил.: [В Екатерининском парке. Мраморный (Палладиев) мост.] Фото Ильи Штрома; Прием Николаем II депутации после освящения Феодоровского Государева собора. 1912; Екатерининский дворец. Фото www.lori.ru; Здание царскосельского Лицея. Фото www.lori.ru// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.124-127.
РЫБИНСК. Островок русской Атлантиды. #купцы #храмовая архитектура #угроза обрушения [Местоположение: Административный центр Рыбинского муниципального района Ярославской области, городской округ. Расположен у слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи. Первое упоминание: 1071 год; Епархия: Рыбинская; Население: 193 тысячи человек; Флаг; Герб] / Автор Дмитрий Володихин. Ил.: [Здание Биржи с Собором и мостом через Волгу – визитная карточка Рыбинска.] Фото Belliy,wikipedia; Рыбинская пристань на Волге. Гравюра с оригинала В. Белоногова; Вид на город с колокольни Спасо-Преображенского собора. Фото Владимира Ештокина; Памятник поэту Льву Ошанину. Фото Владимира Ештокина; [Рыбинск зимой.] Фото Владимира Смирнова/ТАСС// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.128-131.
*Текст опубликован также// Фома. — №6(158) – июнь 2016, С.70-75. – (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с “Фомой”»).
САРОВ. Спрятанный город.* #преп. Серафим Саровский #ядерная физика #безопасность страны #академик Сахаров [Местоположение: Закрытое административно-территориальное образование. Расположен на границе Нижегородской области и Мордовии, в непроходимых лесах, на высоком и узком холме с крутыми склонами у слияния рек Сатис и Саровка. Дата основания: 1946 год; Епархия: Нижегородская Население: 94,5 тысяч человек; Герб] / Автор Виктория Сельверова. Ил.: [Серафимо-Дивеевский монастырь.]** Фото Александра Перешеина; В здании бывшей дворянской гостиницы сейчас располагается управление Российского Федерального ядерного центра. Фото Романа Яровицына/ТАСС; В музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ. Так выглядела первая советская атомная бомба РДС-1, испытанная 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне; Успенская Саровская пустынь, скульптура преподобного Серафима Саровского, молящегося на камне. Фото Владимира Ештокина// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.132-135.
*Текст (с другими иллюстрациями) опубликован также// Фома. — №2(154) –
февраль 2016, С.60-65. – (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с “Фомой”»).
** Это ошибка? Здесь должна быть фотография: Свято-Успенский мужской монастырь. Саровская пустынь
СЕВЕРОДВИНСК. Город, который старше себя на шестьсот лет. #Николо-Корельский монастырь #судостроение #секретность [Местоположение: Город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования «Северодвинск». Дата основания: 1936 год; Епархия: Архангельская Население: 186 тысяч человек; Герб] / Автор Людмила Селиванова. Ил.: [Подъезжая к Северодвинску в полярную ночь.] Фото Михаила Карпова; Акватория крупнейшего судостроительного завода «Северное машиностроительное предприятие» в Северодвинске. Фото РИА Новости; Никольский собор на территории завода «Севмашпредприятие». Фото пресс-службы Архангельской епархии; Учения по испытанию всплывающей спасательной камеры на подводной лодке «Северодвинск». Фото Льва Федосеева/ТАСС; В одном из судоремонтных цехов Северодвинска. Фото Марины Лысцевой/ТАСС// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.136-139.
СЕВЕРОМОРСК и КОЛА. Арктические форпосты. #база Северного флота #память о войне #поморы #научные экспедиции [Местоположение: Расположен на Кольском полуострове, в 25 км к северо-востоку от Мурманска. Морской порт на восточном берегу незамерзающего Кольского залива Баренцева моря. Дата основания: 1896 год; Епархия: Североморская. Население: 50 тысяч человек; Флаг; Гербы] / Автор Наталья Иртенина. Ил.: «Алеша» — памятник героям-североморцам. Фото Андрея Алтухова; Панорама города Североморска. Фото www.lori.ru; [Военные корабли.] Фото Олега Алексеева// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.140-143.
СЕРГИЕВ ПОСАД. Дом преподобного Сергия. #Троице-Сергиева Лавра #музей игрушки #слепоглухонемые дети #Пришвин #Розанов [Местоположение: Административный центр Сергиево-Посадского района Московской области.* Находится в центрально-европейской части России, на Среднерусской возвышенности, в северо-восточной части Московской области, в 52 км от Москвы и в 200 км от Ярославля. Дата основания: 1137** год; Епархия: Московская областная. Население: 106 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Наталья Богатырёва. Ил.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Фото Александра Абалихина; Рака с мощами преподобного Сергия Радонежского. Фото РИА Новости; Храм Успения Пресвятой Богородицы; [Улица Пушкарская зимой.] Фото Сергея Груздева; Экспонат Музея игрушки. Фото Natalia Rifai; Троицкий собор Лавры. Фото Владимира Ештокина; Философы Павел Флоренский и Сергей Булгаков. Михаил Нестеров.*** 1917; Памятник меценату Савве Мамонтову. Фото www.lori.ru// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.144-149.
Опечатки в публикации статьи:
* (стр. 145) пропущено – Сергиево-Посадского района
** (стр. 145) дата основания: ошибочно напечатано – 1347
*** (стр.149) неправильно указана фамилия художника – Васнецов
СУЗДАЛЬ. Боярский город. #Юрий Долгорукий #бояре #Покровский монастырь [Местоположение: Административный центр Суздальского района Владимирской области. Расположен на реке Каменке, притоке реки Нерли, в 26 км к северу от Владимира. Суздаль – город-заповедник. Первое упоминание: 999 год; Епархия: Владимировская. Население: 10 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Дмитрий Володихин. Ил.: [Суздаль. Древние церкви на каждом шагу.] Фото РИА Новости; [Храмы и дома горожан у речки Каменки.] Фото Эдуарда Гордеева; Нападение татаро-монголов на Суздаль. Книжная миниатюра; [Суздальские валенки. Сувенирный рынок.] Фото Екатерины Соколовой // Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.150-155.
*Текст опубликован также// Фома. — №7(171) — июль 2017. — С.66-73. — (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с «Фомой»)
СУРГУТ. Энергетическое сердце России. #казаки-первопроходцы #место ссылки #нефтяная лихорадка #Свято-Троицкий собор [Местоположение: Административный центр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Крупнейший в Приобье речной порт. Важный узел железных и автодорог (крупнейший на севере Западной Сибири). Дата основания: 1594 год; Епархия: Ханты-Мансийская. Население: 340 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Анастасия Сазикова. Ил.: [Сургут. Вид сверху.] Фото Александра Андриенко; Карта Сургута. 1701; Строители в Сургуте. 1980-е гг.; Нефтяные станки-качалки вблизи Сургута. Фото РИА Новости; Храм в честь великомученика Георгия Победоносца, День защиты детей. Фото Александра Андриенко// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.156-159.
ТАГАНРОГ. Неугасимый город-Феникс. #Петр Великий #блаженный Павел Таганрогский #Крымская война #Чехов #подпольщики [Местоположение: Город в Ростовской области, порт на берегу Азовского моря (в Таганрогском заливе, в 70 км от Ростова-на-Дону). Входит в список исторических городов России. Дата основания: 1698 год; Епархия: Ростовская. Население: 253 тысячи человек; Флаг; Герб] / Автор Илья Пирогов. Ил.: [В Таганроге, на улице Фрунзе.] Фото www.lori.ru; Взятие Азовской крепости. Миниатюра из рукописи XVIII в. «История Петра I», сочинение П. Крекшина; Музей «Домик Антона Чехова» в Таганроге. Фото www.lori.ru; [Ночной город.] Фото Анатолия Гордиенко; Порт Таганрог// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.160-165.
ТАРУСА. Красота, которая спасает. #Цветаева #Заболоцкий #художники #Истоминский храм. [Местоположение: Административный центр Тарусского района Калужской области. Расположен у впадения реки Таруса в реку Ока, в 36 км от Серпухова, в 70 км от Калуги. Первое упоминание: 1246 год; Епархия: Калужская. Население: 9,5 тысяч человек; Герб] / Автор Ольга Андреева. Ил.: Памятник Марине Цветаевой. Фото Владимира Ештокина; Центр города и собор святых апостолов Петра и Павла. Фото www.lori.ru; Берег Оки. Фото Владимира Ештокина// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.166-169.
ТОБОЛЬСК. Владыка Сибири. #Ермак #сибирский форпост #Тобольский Кремль #окормление Сибири. [Местоположение: Административный центр Городского округа город Тобольск. Расположен на юге Тюменской области, в месте впадения реки Тобол в Иртыш. Дата основания: 1587 год; Епархия: Тобольская. Население: 98 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Дмитрий Володихин. Ил.: [Тобольск и Тобольский Кремль.] Фото Василия Микульского; Портрет Ермака Тимофеевича. Неизвестный художник. Конец XVII в.; Башни Тобольского Кремля. Фото Владимира Ештокина; Вид на Тобольск с колокольни Преображенской церкви. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1912; Император Николай II и цесаревич Алексей в тобольской ссылке. 1917// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.170-173.
ТОРОПЕЦ. От истоков Руси. #крепость #купцы #Торопецкая икона [Местоположение: Административный центр Торопецкого района Тверской области. Расположен на западе Валдайской возвышенности в 263 км к западу от Твери, на реке Торопе, протекающей в черте города через озёра Соломенное и Заликовское. Дата основания: 1074 год; Епархия: Ржевская. Население: 12 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Наталья Иртенина. Ил.: [Неторопливый Торопец. В городе.] Фото Ilorein; Торопецкая икона Божией Матери; [Богоявленская церковь.] Фото Turdakov,www.flickr.com; [Городские контрасты. Виден недавно отреставрированный кафедральный Корсунско-Богородицкий собор.] Фото Ilorein; Памятник Учителю. Фото www.lori.ru// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.174-177.
ТОТЬМА. Метрополия Русской Америки.* #Русская Америка #форт Росс #тотемское барокко #музеи [Местоположение: Административный центр Тотемского муниципального района Вологодской области. Город расположен на берегу реки Сухоны, в месте впадения в нее реки Песья Деньга, в 215 км от Вологды. Дата основания: 1137 год; Епархия: Великоустюжская. Население: 9900 человек; Флаг; Герб] / Автор Алексей Новоселов. Ил.: [Рождественский храм Тотьмы. Вдали виден возрождающийся Спасо-Суморин монастырь.] Фото Андрея Нестеренко; Путешественник Ричард Ченслер; [Успенская церковь.] Фото Тамары Заводсковой; Иван Кусков, исследователь Аляски и Калифорнии, создатель Форта Росс в Америке; «Дни Америки» в Тотьме. Фото с сайта gorodtotma.ru; [Церковь Троицы в рыбачьей слободе.] Фото Андрея Нестеренко; Преподобный Феодосий Тотемский. [Икона]// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.178-183.
*Текст (с другими иллюстрациями) опубликован также// Фома. — №1(153) –
январь 2016, С.44-51. – (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с “Фомой”»).
ТЫНДА. Город вечных романтиков. #БАМ #комсомольцы #свадьбы #Свято-Троицкий храм [Местоположение: Административный центр Тындинского района Амурской области.* Расположен на границе Амурской области и Якутии,* в месте впадения Геткана в Тынду (бассейн Амура), в 839 км от Благовещенска. Дата основания: 1928 год; Епархия: Благовещенская и Тындинская. Население: 33 тысячи человек; Флаг; Герб] / Автор Татьяна Николаева. Ил.: [Город Тында.] Фото Acronis5; Собор Троицы Живоначальной. Фото gull-tiana; Строители БАМа. 1970-е гг.// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.184-187.
*(стр. 185) нет во врезке «Местоположение», добавлено библиографом из интернета и из первой фразы статьи.
ШЛИССЕЛЬБУРГ.** Город-воин. #крепость #Северная война #форпост обороны [Местоположение: Административный центр и единственный населенный пункт Шлиссельбургского городского поселения. Расположен в северо-западной части района, на левом берегу Невы у ее истока из Ладожского озера. Дата основания: 1323 год; Епархия: Тихвинская. Население: 15 тысяч человек; Флаг; Герб] / Автор Дмитрий Володихин. Ил.: [Шлиссельбургская крепость /Орешек/ на Ореховом острове.] Фото Михаила Воробьева; Князь Юрий Данилович; Крепость Орешек. Руины собора Рождества Иоанна Предтечи. Фото Г. Александровой; Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года. Александр Коцебу. 1846; Вид крепости Орешек с высоты птичьего полета. Фото Solundir, wikipedia// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.188-191.
**Шлиссельбу́рг (нем. Schlüsselburg — ключ-город)
Послесловие:
Виталий Горошников, издатель, руководитель проекта «Библиотека ярославской семьи». Малые города: воспоминания о будущем.*** Фото Николая Сапронова// Фома. — Спецвыпуск. 2015 / Малые города – герои России. – С.192-194. – (Послесловие). Имеется информационная справка «Библиотека ярославской семьи» [Многотомная книжная серия. Выпущены 23 тома общим тиражом 133 тысячи экземпляров. Готовится к изданию еще 17 книг] (С.193).
***Печатается в сокращении, полный вариант статьи будет опубликован на сайте журнала «Фома». – Ред.
3-я страница обложки – фото Михаила Черкасова.
4-я страница обложки – реклама приложения журнала «Фома» для мобильных устройств.
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