Библиография. «Фома» №8(172) – август 2017
Содержание номера - "Фома". Православный журнал для сомневающихся - №8(172) – 2017
1-я страница обложки – на белом фоне парящая в воздухе красная подушка с вышитым на ней крестом (фото Diomedia) и надпись: «Как спать святым. Что снилось святым и нужно ли нам доверять своим ночным видениям». См. в разделе «Вера» материал: Тихон Сысоев «Как спать святым? Какие сны видели праведники?» (с.32-35).
Пролог:
(на заставке фото Wade Brooks/Flickr/CC BY-NC 2.0)
Леонид Аронзон. «День с короткими дождями…» Стихотворение. 1966// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.2. – (рубрика «Пролог»).
Содержание: С.3.
Числа:
Даты месяца. Август// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.4-5. – (рубрика
«Числа»). Представлены даты:
1августа. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903 год). – С.4;
19 августа. 110 лет назад, в 1907 году, в Санкт-Петербурге освящен собор Воскресения Христова (Спас на Крови). Фото rdesing812/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0. – С.4;
19 августа. Преображение Господне. Ил.: Гора Фавор, где произошло Преображение Господне. Фото Israeli Ministry of TourismFollow/Flickr/CC BY—ND 2.0. – С.5;
20 августа. 80 лет назад родился режиссер Андрей Кончаловский. Фото Зураба Джавахадзе/ТАСС. – С.5;
28 августа. Поместный собор Русской Церкви. Фото 1917 года. – С.5.
Колонка главного редактора:
Владимир Легойда. Что происходит в Лондоне и как это коснется России*// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.6-7. – (рубрика «Колонка главного редактора»).
*Видеоверсию этой колонки смотрите на телеканале «Царьград» (tsargrad.ru).
Интервью номера:
Лев Карахан. Андрей Тарковский: преодоление немоты.* [Беседа с известным кинокритиком и продюсером Львом Караханом]. Беседовал Тихон Сысоев. Ил.: Андрей Тарковский на съемочной площадке. Фото; Андрей Тарковский с родителями. Фото; Режиссерская фильмография Андрея Тарковского. Изография; Кадр из фильма «Андрей Рублев» (1966); Кадр из фильма «Сталкер» (1979); Полароидные снимки Андрея Тарковского. Печатается с разрешения Международного Института им. Андрея Тарковского; Андрей Тарковский на съемочной площадке фильма «Сталкер». 1979// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.8-21. – (рубрика «Интервью номера»). Имеются биографические справки: «Лев Карахан» (С.10) и «Андрей Тарковский (1932-1986)» (С.11).
*Полную версию интервью о Тарковском читайте на сайте foma.ru в сентябре.
См. также: Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель московского драматического театра «Модерн»// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Вопрос номера. Никудышные христиане:
Ни в какие ворота? «Я никудышная христианка и двери счастья для меня закрыты?». Письмо в редакцию / Светлана. Фото Владимира Ештокина// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.22-23. — (рубрика «Вопрос номера. Никудышные христиане»).
Досмиряться до изнеможения. О несправедливости к себе и неправильном смирении. На вопрос читательницы отвечает психолог Александр Ткаченко. Фото lori.ru// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.24-28. – (рубрика «Вопрос номера. Никудышные христиане»).
Патриарх Кирилл. Чем унывающий человек похож на спящего. Из проповеди после литургии Преждеосвященных Даров в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. 25 февраля 2015 года. Заголовок дан редакцией// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.29. — (рубрика «Вопрос номера. Никудышные христиане»).
ВЕРА (раздел). – С.30-54.
Школа «Фомы». Именины:
Серафим (Серафима). [Иллюстрированная информация: Значение имени. Имя Серафим происходит от древнееврейского слова «сараф» и переводится как «пылающий», «огненный»; Дни памяти: 1 августа – обретение мощей преподобного Серафима Саровского. 15 января – преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского; Преподобный Серафим Саровский (1754-1833). Подготовил Тихон Сысоев; Святые с именем Серафима: Преподобномученица Серафима (Сулимова) (1859-1918); Известные люди с именем Серафима: Серафима Амосова (1914-1992) — знаменитая советская летчица, участница Великой Отечественной войны. Игуменья Серафима (Черная) (1914-1999) – советский ученый-химик, настоятельница Новодевичьего монастыря; Интересные факты]. Ил.: Видение Пресвятой Богородицы Прохору Мошнину. Икона; Троицкий собор в Дивееве. Фото Владимира Ештокина; Император Николай II и императрица Александра Федоровна на торжествах в Дивееве. Фото. 1903; Кадры из мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы» (2015)// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.30-31. — (раздел «Вера», рубрика «Школа “Фомы”. Именины»).
Тихон Сысоев. Как спать святым? Какие сны видели праведники? [Тема публикации — уникальный опыт богообщения святых во сне. Представлены: Пророческий сон: Иаков, внук Авраама; Символический сон: мученица Перпетуя; Педагогический сон: преподобный Ефрем Сирин; Философский сон: святитель Григорий Богослов; Судьбоносный сон: святитель Филарет (Дроздов)]. Рисунки Натальи Федоренковой// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.32-35. – (раздел «Вера»).
См. также: Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель московского драматического театра «Модерн»// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
[Читаем Писание:]
Марина Андреевна Журинская (1941-2013). Слова народу.* Ил.: Проповедь Христа. Мозаика; Фарисеи. Фрагмент иконы «Проповедь Христа в синагоге». XVII в.; Иоанн Креститель. Джеймс Тиссо.1886-1894// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.36—41. – (раздел «Вера»). На вставках к материалу: Евангелие от Матфея, глава 23 (С.36,38,40).
*Продолжение публикаций (см. Фома №141,142,143,145,148,149,151,152,154,156, 158,161,163,164,165,166,167,168,169,170) колонок М. А. Журинской о Евангелии, печатавшихся ранее на сайте журнала «Фома».
См. также: Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественныйруководитель московского драматического театра «Модерн»// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Школа «Фомы». Суть вещей:
Светильники в храме. Подготовил Кирилл Баглай. [Иллюстрированная инфрмация об источниках света в храме: 1. Свеча (Святильник из воска или парафина с фитилем. Символ молитвы человека и его жертва Богу); 2. Диаконская свеча (Церковная свеча, выносимая церковнослужителями или диаконами в руках во время богослужения. Символизирует свет апостольской проповеди); 3. Выносная свеча (Высокий напольный подсвечник для одной свечи, который выносит из алтаря пономарь в важные моменты богослужения. Означает свет Христовой проповеди); 4. Лампада (греч. – масляный светильник, зажигаемый перед иконами, на престоле, жертвеннике и семисвечнике); 5. Семисвечник (Особый светильник из семи лампад. Находится в алтаре за престолом, напротив горнего места. Символизирует свет даров Святого духа, которые даются верующим в семи таинствах Церкви); 6. Паникадило (Большой светильник, похожий на люстру, свисающий в центральной части храма. Зажигается в самые торжественные моменты богослужения и символизирует полноту Божественного Света Небесного Царства, а также сияние ликов святых Небесной Церкви); 7- 8. Дикирий и трикирий (греч. – подсвечники для двух и трех свечей, принадлежность архиерейского богослужения); 9. Подсвечник напольный (Высокая подставка для свечей, которая ставится рядом с иконами, мощами и другими святынями); 10. Канун (искаж. греч. установленный – подсвечник в виде стола со множеством ячеек для свечей и небольшим распятием. На канун ставятся свечи об упокоении); 11. Церковный фонарь (Светильник для сечи под стеклом на древке. Фонарь несут впереди крестного хода как символ Божественного Света, разрывающего мрак греховности); 12. Царь-фонарь (Богато украшенный фонарь высотой более 2 метров со свечами и слюдяным стеклом для крестных ходов изготовили в начале XVII века. Сохранившийся оригинал находится в Суздальском кремле в соборе Рождества Богородицы – с ним до сих пор совершают крестные ходы вокруг храма)]// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.42-43. — (раздел «Вера», рубрика «Школа “Фомы”. Суть вещей»).
Новомученики:
Архимандрит Дамаскин (Орловский), ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководитель фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», клирик храма Покрова Божией Матери на Лыщиковой горе (Москва), www.fond.ru. Исповедница Ираида (Тихова). 1896–07.08.1967. На фото: Ираида Тихова, учительница сельской школы (1920-е годы) и заключенная Ярославской тюрьмы №1 (1943 год); Разрушенная церковь Рождества Христова в Угличе. Неподалеку от Углича в селе Архангельском в Бору Ираида в течение пятнадцати лет работала учительницей. Фото 1940 года; Ираида Осиповна после возвращения из ссылки в родном селе Котово Ярославской области// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.44-47. – (Раздел «Вера», рубрика «Новомученики»).
Исповедница Ираида родилась в 1896 году в селе Котово Ярославской губернии в крестьянской семье Осипа Ивановича и Анны Александровны Тиховых. С детства мечтала стать учительницей. Окончив три класса сельской школы, стала усиленно заниматься самообразованием. Пыталась сдать экзамены на учительницу, для чего ходила или в город Мышкин, или в Ростов за восемьдесят пять километров пешком. Но знаний по некоторым предметам не хватило. В 1918 году в Угличе открылись годичные педагогические курсы при Угличской педагогической семинарии, на которые принимались люди, имеющие начальное образование. Из двадцати семи обучавшихся на курсах только трое сдали все двадцать шесть экзаменов, и среди них Ираида. По окончании курсов ее направили в школу в селе Архангельском в Бору. С той поры вела (сохранившийся до наших дней) дневник, которому поверяла свои переживания, описывая события, свидетельницей которых была. В этой школе она проработала пятнадцать лет. Была для детей и учительницей, и христианской наставницей, и другом, и доброй няней. В 1934 году Ираида Осиповна была арестована за то, что хранила в школьных шкафах богослужебные книги, спасая их от уничтожения. Через месяц была освобождена и переехала жить в родное село Котово, став псаломщицей и членом «двадцатки» (в те годы управляющий орган прихода) в Успенском храме. 5 ноября 1943 года вновь была арестована за то, что приютила в своем доме епископа.
Обвинена в антисоветской деятельности. Предъявленные ей обвинения отвергла, заявив, что, являясь глубоко верующей, проводила только активную церковную работу. 7 октября 1944 года приговорена к пяти годам ссылки и отправлена в Сыктывкар. После окончания срока вернулась домой. Ираида Осиповна скончалась 7 августа 1967 года и была погребена на сельском кладбище около Успенской церкви, рядом с могилами родных.
Говорят, что:
Говорят, что// Фома. — №8(172) – август 2017. — С.48-49. – (раздел «Вера», рубрика «Говорят, что»). Ответы на следующие суждения и вопросы:
Говорят, что бездетность – это наказание за грехи женщины. На самом деле. Фото Ian/Flickr/CC BY-NC 2.0. — С.48
Часто спрашивают: Может ли молитва защитить от опасности, если читать ее в момент, когда чего-то боишься? Отвечаем: — Фото: Команда гребцов, на надувной лодке плывущих по бурной реке. — С.48.
Почему в Церкви священник может отказать в крещении? Потому что… Фото Юлии Маковейчук. — С.49.
Ответ священника:
Как поминать усопших вне храма? Отвечает священник Стефан Домусчи, кандидат богословия и философских наук// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.49. – (раздел «Вера», рубрика «Ответ священника»).
Исаакиевский собор. Что нужно знать об одном из самых известных храмов России. Подготовил Кирилл Баглай. [Содержание: Главный морской; 100 лет в лесах; Внутреннее убранство; Святыни; ХХ век]. Фото: www.lori.ru; Untalented Guy/Flickr/CC BY-ND 2.0; TASS; brando.n/Flickr/CC BY 2.0; Ximeg/Wikimediammmmm Commons/CC-BY-SA-3.0; Санкт-Петербургской Духовной академии. Ил.: Инфографика, посвященная Исаакиевскому собору; План собора; Святой Исаакий Далматский. Икона. Редакция благодарит за помощь руководителя Сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталью Родоманову и начальника ГМП «Исаакиевский собор» Александра Квятковского// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.50-54. – (раздел «Вера»). — Имеется биографическая справка «Огюст Монферран (1786-1858) — архитектор, известен постройкой Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге…» (С.52).
Реклама: С.55.
ЛЮДИ (раздел). – С.56-68.
Люди в храме:
Работник свечного ящика. Подготовил Кирилл Баглай. Фото Владимира Ештокина. Рисунок Натальи Федоренковой// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.56-59. – (раздел «Люди», рубрика «Люди в храме»). О себе и своей работе в храме рассказывают:
Мария. Свечница домового храма святой мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова. – С.57;
Роман. Свечник храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. – С.58;
Ольга Валентиновна. Свечница храма преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, в Северном Тушине. – С.59.
Вера Евтухова. Тернистый путь к себе*// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.60-61. – (раздел «Люди»).
* Вере Евтуховой, постоянному автору журнала «Фома», нужна помощь в лечении сложного заболевания: foma.ru/pomozhem-vere-evtuhovoy-2.html
У вас будет ребенок:
Совместный проект: журнал «Фома», рубрика «У вас будет ребенок» телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал), Главное управление образования и науки Российской Федерации.
Найти ребенка по видеопаспорту. Авторы идеи — Тимур и Елена Кизяковы// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.62-63. – (раздел «Люди», рубрика «У вас будет ребенок»). Вошли следующие материалы:
Рома, видеопаспорт № 1fnk, родился в ноябре 2006 года. (Мои достижения; Обо мне; Я люблю). – C. 62,63;
Саша и Ксюша, видеопаспорта № it4w и № izgg. Саша родился в мае 2006 года, Ксюша – в сентябре 2011 года. (Наши достижения; О нас; Мы любим). – C. 62,63; Детей можно забирать в семью только вместе!
Куда обращаться будущим родителям Ромы Саши и Ксюши. – С.63.
Вопросы подростков:
Как подготовить ребенка к учебному году? Рассказывает Ирина Ванюкова, врач-педиатр первой категории// Фома. — №8(172) — август 2017. – С.63. – (раздел «Люди», рубрика «У вас будет ребенок. Вопросы подростков»).
Путешествие с «Фомой»:
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ. Неизвестная столица Руси. / Автор Дмитрий Володихин. Ил.: Переславль-Залесский. Вид сверху. Фото; Памятник Александру Невскому у Спасо-Преображенского собора. Фото Павла Смертина/ТАСС; Катание на дрезине. Переславский железодорожный музей. Фото www.lori.ru; Поклонный крест на Александровой горе. Фото www.lori.ru; Музей чайников. Фото Ирины Афонской/ТАСС; Переславль-Залесский историко-художественный музей и Успенский Горицкий монастырь. Фото Анатолия Струнина/ТАСС; Фехтовальщики на историко-реконструкторском празднике. Фото Роберта Нетелева/ТАСС; Бот «Фортуна», единственное сохранившееся судно из «потешной флотилии» Петра I. Фото www.lori.ru; Церковь Сорока мучеников Севастийских в устье реки Трубеж. Фото www.lori.ru// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.64-68. – (раздел «Люди», рубрика «Путешествие с “Фомой”»).
*Текст впервые опубликован в Спецвыпуске журнала «Фома» «Малые города – герои России» (2015, С. 116-119).
Реклама: С.69.
КУЛЬТУРА (раздел). – С.70-89.
Школа «Фомы». Книга:
Камо грядеши. Роман-эпопея. [Автор: Генрик Сенкевич (1846-1916). Классик польской литературы, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года. Награду писателю присудили с формулировкой «За выдающиеся заслуги в области эпоса»; Время написания: 1894-1896; Название. В подлиннике роман носит латинское название «Quo vadis» — «Куда идешь». Русские переводчики озаглавили его по-церковнославянски – «Камо грядеши»; Замысел и история создания; Содержание; Смысл романа; Интересные факты. Подготовила Ася Занегина]. Ил.: Портрет Генрика Сенкевича; Domine, quo vadis? Аннибале Карраччи, 1602; Одно из многочисленных современных изданий романа. (М.: Издательский дом «Ридерз Дайджест», 2011 г. — Серия «Шедевры мировой классики»); Светочи христианства (Факелы Нерона). Генрих Семирадский. 1882; Церковь «Domine, quo vadis?» в Риме, Италия; Кадр из фильма Ежи Кавалеровича «Quo vadis» (2001 г.)// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.70-71. – (раздел «Культура», рубрика «Школа “Фомы”. Книга»).
Александр Мраморов.* Как Русская Церковь встретила русскую революцию?** [Беседа с кандидатом исторических наук, доцентом, научным руководителем проекта по изданию документов Поместного Собора 1917-1918 гг. при Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре (Москва) Александром Игоревичем Мраморовым]. Беседовал Виталий Каплан. Ил.: Выписка из метрической книги Рижского кафедрального собора. 1908; Церковно-приходская сельская школа. 1913; Предсоборное присутствие. 1906; Воспитанники детских садов Бауманского района Москвы с антирелигиозными плакатами на демонстрации. 1928// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.72-79. – (раздел «Культура»).
* Смотрите лекции Александра Мраморова на сайте Академии «Фомы» academy.foma.ru.
** Вторая часть интервью с Александром Мраморовым – об избрании Патриарха Тихона, о гонениях большевиков на Церковь — будет опубликована в одном из ближайших номеров «Фомы».
См. также: Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель московского драматического театра «Модерн»// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Сергей Сюхин. Космос как чувство. [Материал посвящен Сергею Сюхину – художнику «широкого профиля». Он и портретист, и график, и скульптор, и книжный иллюстратор, причем в каждом из этих жанров – мастер. Родился в 1952 году в деревне Пичуга Архангельской области, в 1973 году окончил скульптурное отделение Абрамцевского училища им. М. Васнецова, а в 1986 году – кафедру книжной графики Львовского полиграфического института им. Ивана Федорова]. Ил.: Работы художника разных лет (Осень в Хотьково. 1969; Палей и Люлех. 1989; Портрет брата. 1977; По мотивам романа «Дом» Ф. Абрамова. 1987; В. Астафьев «Монах в новых штанах».1990)// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.80-85. – (раздел «Культура»).
Строфы:
Совместный проект журналов «Фома» и «Новый мир».
Сергей Шестаков. На стыке двух дорог. Подборка стихотворений («сырая зелень, мокнущие срубы…»; «покуда не истлела плоть…»; «какие царственные спины…»; «музыки хлеб надмирный и шепотки в курзале…»; «и смолкнуть, и уйти, и смерть свою прожить…»; «при свете и во мраке…»; «стоит человек у порога…»; «не услады ищи, а отрады…»; «ко всему человек привыкает…»). Автор вступ. заметки Павел Крючков, заместитель главного редактора журнала «Новый мир». Рисунок Марии Заикиной// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.86-87. – (раздел «Культура», рубрика «Строфы»).
Что читать:
Представлены и отрецензированы издания:
В. Д. Москаленко. Возвращение к жизни. Как спасти семью: конфликты, ссоры, алкоголизм, наркомания. – М.: Никея, 2017. – 448 с. / Представляет Наталья Богатырёва// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.88. – (раздел «Культура», рубрика «Что читать»).
Известный психиатр-нарколог и семейный психотерапевт Валентина Москаленко десятилетиями занимается проблемами семей алкоголиков и наркоманов, но всё, написанное ею, относится к каждому из нас. Потому что каждый человек – такова уж наша природа, поврежденная первородным грехом, — проходит в своей жизни через зависимости: от любимых людей, родственников, от работы и разных увлечений (в том числе и нездоровых). Новая книга Валентины Москаленко – ясная, прямодушная и в то же время тактичная, наполненная любовью к людям, — действительно возвращает к жизни. В ней столько толковых, мудрых, дающих надежду мыслей, которые освежают голову и лечат раненую душу… Ценность этой книги в том, что в ней имеются «домашние задания», и они не только для тех, в чьей семье есть зависимые люди. Упражнения помогают выработать разумную самооценку, простить обиды, принять семью, в которой вырос, пережить утрату, предотвратить синдром выгорания. Словом, вернуться к полноценной жизни и пониманию, что, живя в гармонии с собой и миром, мы помогаем осуществиться Божьему замыслу о нас.
Олеся Николаева. Себе назло. Женские портреты в прозе. – М.: Никея, 2017. – 304 с. / Представляет Владислав Сурков// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.88. – (раздел «Культура», рубрика «Что читать»).
Далеко не все герои сборника рассказов Олеси Николаевой «Себе назло» ведут безупречно праведную жизнь. Напротив, большинство из них так или иначе становятся узниками греха, осознанно или невольно совершают предосудительные поступки. Однако в наличии подобных характеров состоит одно из главных достоинств данной книги: она учит прощать. Ее персонажи, конечно, виноваты как в собственных несчастьях, так и в несчастьях своих близких. Но они же одновременно и правы, ведь у каждого из них есть своя, четко прописанная автором, логика и своя скрытая личная боль, которая чаще всего становится главной причиной заблуждений. Ставя своих героев в самые неожиданные ситуации, проводя их через различные муки мирской жизни, действительные или иллюзорные, автор в каждой истории в очередной раз незаметно убеждает нас, что осуждать не стоит никого. Но прощать необходимо еще и потому, что, оступаясь, человек уже и так наказывает себя. Эта идея заключена в заголовке сборника. Ведь здесь выведены люди, которые путем собственных ошибок приходят к нежелательному, часто трагическому финалу. Грех сам в себе несет наказание грешнику, даже в земной жизни – такова мысль книги.
Томас Милнер. Крым. Ханы, султаны, цари. – М.: Центрполиграф, 2015. – 256 с. / Представляет Вероника Батхан// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.88. – (раздел «Культура», рубрика «Что читать»).
Томас Милнер рассказывает читателям о Крыме, его прошлом и настоящем… вот только настоящее автора – 50-е годы XIX века. Для Европы тех лет Крым – дикая Тартария, заселенная варварами. Сведения Милнера представляют особую ценность для современников. А читатели XXI века получили бесценный этнографический материал. С английской дотошностью автор живописал выразительные рельефы, растительный и животный мир, красоту татарских дворцов и дикую прелесть цыганских шатров, печальное состояние генуэзских крепостей и кипучее строительство в Балаклаве. Мы узнаем про последнюю столицу ханов Карасубазар, пещерный город караимов Чуфут- Кале, рабовладельческую и торговую Феодосию-Кафу. Промелькнет тень бриллиантов Марии Антуанетты, вернет трон предков грозный Хаджи Девлет-Гирей, прошумит негромкими разговорами провинция у моря, полная римских изгнанников. Отдельный интерес представляет описание присоединения Крыма и Крымской войны: симпатии Милнера не на стороне России, однако он ведет «репортаж» относительно беспристрастно. Книга заслуживает внимательного изучения. Проводить параллели между XIX и XXI веком – увлекательное занятие!
М. В. Свешникова. Поповичи. Дети священников о себе. – М.: Никея, 2017. – 304 с.: ил. / Представляет Наталья Богатырёва// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.89. – (раздел «Культура», рубрика «Что читать»).
Книга Марии Свешниковой, журналистки и дочери протоиерея Владислава Свешникова, получилась лирическая, задушевная и в то же время беспощадно откровенная. В ней звучат голоса Сергея Шмемана, Сергея Шаргунова, Ксении Асмус, диакона Владимира Правдолюбова и детей других известных священников. Семейные истории складываются в многоцветную мозаику, картину жизни второй половины ХХ века, на которую пришлись детство и юность рассказчиков. И это действительно живая история России, отразившаяся в судьбах интеллигенции, выбравшей путь священства. В этой книге воспоминания разные: уютные, юмористические, горькие. Каково было сознательно прийти к вере и мужественно хранить ее в годы атеизма? Каково было ощущать свою «инаковость» в комсомольско-пионерском окружении? Каково это – делить любимого папу с прихожанами, которые круглосуточно осаждают батюшку? Об этих и многих других проблемах семьи священника рассказано с предельной исповедальностью. Книга захватывает с первых строк, ведь в ней, помимо частного быта, есть и истории скрещения судеб, упоминаются знаковые для русской культуры и Русской Церкви имена: Иоанн Мейендорф, Александр Шмеман, Леонид Кишковский, Иоанн Крестьянкин, Таврион Батозский, Николай Фудель, Николай Емельянов… В рассказах «поповичей» о своих семьях – любовь, уважение и благодарность родителям. Образ отца, светлый, бескорыстный, трепетный — вот что делает эту книгу интересной для всех, кто начинает свой путь к Христу.
Страница добрых дел. На правах рекламы: С. 90-92.
Реклама: С.92-95.
Вопросы мастерам о церковном искусстве:
Почему некоторые иконы называют «таблетками»? Отвечает Анатолий Влезько, руководитель мастерской «Палехский иконостас». Ил.: Святые Дмитрий, Никита, Георгий. Святые Антоний, Савва, Евфимий. Двусторонняя икона-«таблетка». XV в.// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.96. – (рубрика «Вопросы мастерам о церковном искусстве»).
Какие иконы пишут на венчание? Отвечает Дмитрий Трофимов, руководитель творческих мастерских «Царьград». Ил.: Св. блгв. князь Александр Невский, св. вмц. Екатерина Александрийская. Современная икона// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.96. – (рубрика «Вопросы мастерам о церковном искусстве»).
Реклама: С.97.
Эпилог. Пять вопросов о номере.
Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель московского драматического театра «Модерн»// Фома. — №8(172) – август 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Неожиданной для меня темой стал материал про сны святых (с.32). Как актуальный материал хотел сначала отметить статью «Как Русская Церковь встретила русскую революцию?» (с.72), но потом понял, что лично для меня важнее оказалось толкование на Евангелие – колонка Марины Журинской (с.36). «Зацепился» за имя Андрея Рублева и во многом благодаря этому прочитал большой материал, интервью, посвященное творчеству Андрея Тарковского (с.8).
Так сказать:*
*В этой рубрике мы собираем маленькие фразы с большим смыслом, а еще -кадры, где за образом, пойманным фотографом, проступает неуловимое. Редакция приглашает читателей принять участие в этом проекте, присылая свои фотографии. Для этого на странице группы «Фомы» в соцсети «ВКонтакте» создан фотоальбом.
Симеон Афонский: Когда колодец готов, вода появляется сама собой; когда сердце чисто, оно не может не любить. Фото Сергея Витязева// Фома. –№8 (172) – август 2017. – С.99 (3-я страница обложки). – (рубрика «Так сказать»).
4-я страница обложки: Реклама: О вере – детям. Журнал «Фома» и радио «Вера» представляют: АУДИО ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Слушайте или скачивайте бесплатно на сайте DETI.RADIOVERA.RU
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