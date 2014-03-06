Библиография. «Фома» №2(166) – февраль 2017
Содержание номера - "Фома". Православный журнал для сомневающихся - №2(166) – 2017
Пролог:
(на заставке фото Елены Шумиловой)
Леонид Аронзон. «Благодарю Тебя за снег…». Стихотворение. 1969// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.2. – (рубрика «Пролог»).
Содержание: С.3.
Числа:
Даты месяца. Февраль. Фото www.lori.ru// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.4-5. – (рубрика «Числа»). Представлены даты:
1 февраля. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – С.4;
23 февраля. 170 лет назад (в 1847 году) резолюцией императора Николая I учреждена Русская духовная миссия в Иерусалиме — представительство Русской Православной Церкви на Святой Земле. – С.4;
27 февраля. Чистый понедельник, начало Великого поста. – С.5;
15 февраля. Сретение Господа Нашего Иисуса Христа. – С.5;
8 февраля. 180 лет назад (в 1837 году) состоялась дуэль писателя Александра Пушкина и французского офицера Жоржа Дантеса. – С.5;
Колонка главного редактора:
Владимир Легойда. …И ни слова о Христе? Фото Екатерины Соловьевой// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.6-7. – (рубрика «Колонка главного редактора»).
100 лет революции:
Другой 1917-й? Была ли реальная альтернатива революции 100 лет назад? Можно ли было не допустить революцию? В какой момент она стала уже совершенно неизбежной? Об этих вопросах по просьбе «Фомы» размышляют историки и публицисты, занимавшиеся тем периодом. Документальные фото 1917 года// Фома. — № 2(166) – февраль 2017. – С.8-12. – (рубрика «100 лет революции»). Материал составили авторские заметки:
Владимир Лавров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Альтернативы 1917 году. – С.10-11;
Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук. Перемены были неизбежны. Но какие? – С.11;
Феликс Разумовский, ведущий авторской программы «Кто мы» на телеканале «Культура». Желание смуты. – С.12;
Дмитрий Володихин, доктор исторических наук. Альтернатива была. – С.12.
См. также: Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера»// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Патриарх Кирилл об уроке 1917 года. Без Бога общество обречено на саморазрушение. Из доклада Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы. 22 декабря 2016 года// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.13. – (рубрика «100 лет революции»).
См. также: Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера»// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Вопрос номера. Кого больше жалеть:
«Кого больше жалеть – мальчиков или девочек». Письмо читателя / Дмитрий, Краснодар. Фото Оксаны Луговой// Фома. — №2(166) — февраль 2017. – С.14-15. – (рубрика «Вопрос номера. Кого больше жалеть»).
См. также: Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера»// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Отвечает Андрей Рогозянский, автор книг по проблемам семейной педагогики, отец шестерых детей. Дырки в ушах и дыры в сердце. Почему одной жалостью проблем с детьми не решить. Фото Александры Никитиной, Кирилла Каллиникова/РИА Новости, Виталия Алькова/ РИА Новости// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.16-20. — (рубрика «Вопрос номера. Кого больше жалеть»).
Ирина Мошкова, генеральный директор АНО «Психологическая служба «Семейное благо», доцент Московского православного института святого Иоанна Богослова, кандидат психологических наук. Нам не хватает не жалости — нам не хватает отцов. Подготовила Дарья Баринова. Фото Андрея Голованова/PhotoXPress и фото Wil C. Fry/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.21-25. — (рубрика «Вопрос номера. Кого больше жалеть»).
ВЕРА (раздел) – С.26-51.
Школа «Фомы». Именины:
Григорий. [Иллюстрированная информация: Значение имени. Григорий – имя греческого происхождения, переводится как «бодрствую»; Дни памяти: 7 февраля — день памяти святителя Григория Богослова и 12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; Святитель Григорий Богослов (329-389). [О нем]. Подготовил Тихон Сысоев; Другие святые с именем Григорий: Святитель Григорий Турский (538-594), Святитель Григорий Великий (Двоеслов) (540-604), Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении (252-326); Интересные факты]. Ил.: Иллюстрация к гомилиям Григория Богослова, XI в.; Фото Hans Splinter/Flickr/CC BY-ND 2.0// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.26-27. — (раздел «Вера», рубрика «Школа “Фомы”. Именины»).
Как забанить дьявола. Праведный гнев и сетевые споры. На письмо в редакцию (Владимир, Москва) отвечает Александр Ткаченко. Фото Владимира Ештокина. Коллажи Натальи Федоренковой// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.28-32. – (раздел «Вера»).
Патриарх Кирилл. Избавьтесь от гнева до заката. Из слова после великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы, 20 марта 2013 года. Заголовок дан редакцией// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.33. – (раздел «Вера»).
Протоиерей Александр Авдюгин. Сева. Фото Виктора Квасова// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.34-35. — (раздел «Вера»).
Новомученики:
Игумен Дамаскин (Орловский), ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководитель фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», клирик храма Покрова Божией Матери на Лыщиковой горе (Москва), www.fond.ru. Священномученик Игнатий (Садковский). 1887–09.02.1938. Фото из следственного дела епископа Игнатия и фото 1920-х годов: Епископ Игнатий с монахинями Белёвского Крестовоздвиженского монастыря, предоставленые автором// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.36-39. – (Раздел «Вера», рубрика «Новомученики»).
Священномученик Игнатий родился в 1887 году в семье священника Сергия Садковского, служившего в Георгиевской на Всеполье церкви, и в крещении был наречен Сергием. По окончании в 1907 году Московской духовной семинарии он поступил в Московскую духовную академию, где стал усердно изучать творения святителя Игнатия (Брянчанинова). 11 декабря 1910 года он принял монашеский постриг с именем Игнатий. 23 января 1911 года монах Игнатий был рукоположен во иеродиакона. В том же году он окончил Духовную академию со степенью кандидата богословия, которую получил за работу «В поисках живого Бога. (Преосвященный Игнатий (Брянчанинов) и его аскетическое воззрение)». 31 июля 1911 года иеродиакон Игнатий был рукоположен во иеромонаха. В 1917 году он поступил в Смоленскую Зосимову пустынь под руководство иеросхимонаха Алексия (Соловьева), а через год был зачислен в число братии московского Данилова монастыря. 5 апреля 1920 года был хиротонисан во епископа Белёвского, викария Тульской епархии. В июне 1922 года духовенство города Тулы избрало на тульскую кафедру епископа Виталия (Введенского), а он сразу же перешел к обновленцам. Епископ Игнатий написал тогда благочинным послание с призывом аннулировать все распоряжения обновленцев и держаться ограды Христовой Церкви. В ответ обновленцы отправили в ОГПУ рапорт о том, что епископ Белёвский Игнатий открыто заявляет, что единственный законный руководитель Церкви – Патриарх Тихон. В ночь на 17 января 1923 года епископ Игнатий был арестован и в сентябре 1923 года отправлен на три года в Соловецкий концлагерь. По окончании срока заключения он вернулся на Белёвскую кафедру и сразу же вновь отказался сотрудничать с обновленцами. 13 ноября 1929 года против него было начато дело. Владыку обвинили в том, что провел «нелегальное собрание», на котором обсуждались вопросы притеснения духовенства советской властью. 26 декабря он был арестован и допрошен. Но виновным себя не признал. 2 июля 1930 года епископа приговорили к трем годам заключения и отправили в Усть-Вымьский лагерь под Котласом. Летом 1933 года, уже вернувшийся из лагеря, он был назначен епископом Скопинским, викарием Рязанской епархии. 3 февраля 1936 года епископ Игнатий и другие священнослужители Скопина были арестованы и заключены в Бутырскую тюрьму в Москве. 16 марта 1936 года епископа Игнатия приговорили к пяти годам ссылки в Архангельск, где 3 августа 1937 года его вновь арестовали и заключили в архангельскую тюрьму. 15 августа он был приговорен к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Ссылка, тюремные заключения, каторжная работа в лагере подорвали его здоровье. Епископ Игнатий скончался в Кулойлаге Архангельской области 9 февраля 1938 года и был погребен в безвестной могиле на территории лагеря.
Школа «Фомы». Суть вещей:
Кадило. Сосуд для каждения на богослужениях и требах, который используют священнослужители. Кадило разжигается с помощью древесного угля, на который кладется ладан. При сгорании он выделяет благовонный дым — фимиам. [Иллюстрированная информация: Кадило; Огонь; Уголь; Ладан; Ладанница; Кация; Церковный обиход; Итория возникновения; Ладан; Изображение кадила на иконах. Подготовил Кирилл Баглай; Кадило и паникадило]. Фото Владимира Ештокина и c сайта ruvera.ru// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.40-41. — (раздел «Вера», рубрика «Школа “Фомы”. Суть вещей»).
[Читаем Писание:]
Марина Андреевна Журинская (1941-2013). Преображение и дальнейшее восхождение.* Ил.: Преображение. А. А. Иванов. Эскиз. 1880-е гг.; Flevit super illam. Энрике Симоне Ломбардо. 1892; Петр платит пошлину. Мазаччо, 1425// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.42-46. – (раздел «Вера»). На вставках к материалу: Евангелие от Матфея, глава 17 (С.42,44).
*Продолжение публикаций (см. Фома №141,142,143,145,148,149,151,152,154,156, 158,161,163,164,165) колонок М. А. Журинской о Евангелии, печатавшихся ранее на сайте журнала «Фома».
Реклама: С.47.
Священник Стивен Фриман, настоятель храма святой Анны в г. Оук-Ридж, штат Теннесси, США. Христа ради, потеряй свою жизнь. Перевела с англ. Анастасия Перова. Фото Анны Грушиной// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.48-49. – (раздел «Вера»).
Говорят, что:
Говорят, что// Фома. — №2(166) – февраль 2017. — С.50-51. – (раздел «Вера», рубрика «Говорят, что»). Ответы на следующие суждения и вопросы:
Говорят, что в христианстве супружеская измена, совершенная только в мыслях, считается таким же грехом, как и настоящая измена, совершенная в реальности. На самом деле: Фото Kurt Bauschardt/Flickr/CC BY-SA 2.0. — С.50.
Часто спрашивают: как можно творить милостыню, если у меня самого денег нету? Отвечаем: Фото Сraig Allen/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0. — С.50.
Почему в Церкви люди встают на колени, когда кланяются и молятся Христу? Потому что: Фото Владимира Ештокина. — С.51.
Ответ священника:
Крестный отказался от ребенка. Как быть? Отвечает протоиерей Андрей Ефанов. Фото Надежды Ткаченко//Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.51. – (раздел «Вера», рубрика «Ответ священника»).
ЛЮДИ (раздел). – С.52-63.
Кирилл Баглай, Юлия Маковейчук. Независимое положение. [Фотоочерк о реабилитационном центре «Ручей» в деревне Родовое Палкинского района Ленинградской области, который 11 лет назад организовал иерей Александр Гаврилов, собрав первую общину из зависимых от алкоголя и наркомании людей]. Текст Кирилла Баглая. Фото Юлии Маковейчук// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.52-59. – (раздел «Люди»).
Юлия Шутова. Таня. Фото seenthroughmylense/Flickr/CC BY 2.0// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.60-61. – (раздел «Люди»).
У вас будет ребенок:
Совместный проект: журнал «Фома», рубрика «У вас будет ребенок» телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал), Главное управление образования и науки Российской Федерации.
Найти ребенка по видеопаспорту. Авторы идеи — Тимур и Елена Кизяковы // Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.62-63. – (раздел «Люди», рубрика «У вас будет ребенок»). Вошли следующие материалы:
Степан, видеопаспорт № yffc родился в мае 2005 года; Настя, видеопаспорт № y93s, родилась в сентябре 2006 (Наши достижения; О нас; Мы любим). Детей можно забирать в семью только вместе! – С.62-63;
Игорь, видеопаспорт № h7z1, родился в апреле 2005 года. (Мои достижения; Обо мне; Я люблю).– С.62;
Куда обращаться будущим родителям Игоря, Степана и Насти. – С.63.
Вопросы подростков:
«Молюсь, а самооценка падает. Как быть?»/ Кирилл, 15 лет, Красногорск. Отвечает протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)// Фома. — №2(166) — февраль 2017. – С.63. – (Раздел «Люди», рубрика «У вас будет ребенок. Вопросы подростков»).
КУЛЬТУРА (раздел). – С.64-87.
Ливия Звонникова. Изнанка шинели. О чем же на самом деле повесть Гоголя? Подготовил Виталий Каплан. Иллюстрации Максима Корсакова// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.64-73. – (раздел «Культура»).
См. также: Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера»// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Школа «Фомы». Книга:
Молчание. Роман. [Автор: Сюсаку Эндо (1923-1996) – японский католический писатель; Время написания: 1965-1866 год; Содержание; Цензура; Важные факты о книге и авторе. Подготовил Кирилл Баглай]. Ил.: Фотопортрет писателя; Так выглядели вывески, на которых обнародовали декрет, запрещающий христианство; 26 мучеников Нагасаки. Гравюра. 1597; Иеромонах Николай (Касаткин) – будущий святой Николай Японский; Кадр из экранизации романа «Молчание (реж. Масахиро Синода, 1971 г.); Памятник роману С. Эндо «Молчание», установленный в городе Нагасаки// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.74-75. – (раздел «Культура», рубрика «Школа “Фомы”. Книга»).
Инокиня Ксения Белова. Видимо-невидимо. Фотографии инокини Ксении, которая охотится за неуловимым// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.76-81. – (раздел «Культура»).
Строфы:
Совместный проект журналов «Фома» и «Новый мир».
Ольга Подъёмщикова (1961-2000). «Твой дальний свет...». Подборка стихотворений («Обратимся к угодникам Божьим…»; «Вот и вечер – темно и терпко…»; «О Господи, прости меня безвестной…»; «Когда я умру и меня похоронят с ней рядом…»; «В моей квартире живы лишь часы…»; «И теперь, подойдя к итогу…»). Автор вступ. заметки Павел Крючков, заместитель главного редактора журнала «Новый мир». Фото Андрея Лыженкова. Рисунок Марии Заикиной// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.82-83. – (раздел «Культура», рубрика «Строфы»).
Журнал «Фома» представляет:
Фома. Академия.
видеолекции от ведущих преподавателей и экспертов на сайте academy.foma.ru.
«Лето Господне» и «Богомолье» Ивана Шмелева* / Лектор: Сергей Федякин, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына, доцент Литературного института// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.84-85. – (раздел «Культура», рубрика «Академия “Фомы”»).
*В этом номере публикуется фрагмент одной из лекций курса о литературе русского зарубежья. Полный курс смотрите на сайте academy.foma.ru.
Что читать:
Представлены и отрецензированы издания:
Протоиерей Павел Карташев. Любовь не ищет своего. – М.: Никея, 2016. – 256 с. / Представляет Анна Солонович// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.86. — (раздел «Культура», рубрика «Что читать»).
Протоиерей Павел Карташов уже знаком читающей публике по книгам «Хочу верить», «Память о нашей любви» и другим. Рассказы и очерки, представленные в его новой книге, можно сравнить с разноцветными камешками на берегу моря воспоминаний. Герои сборника люди разных возрастов – дети, молодежь, старики; кто-то из них уже пришел к Богу, кто-то только начал свой путь. Размышления автора, скрывающиеся за событийным рядом, напоминают притчи, каждый видит в них ответ на беспокоящий именно его вопрос. Автор повествует о трудном времени гонений на Церковь, о Великой Отечественной войне, об эпохе перестройки, о событиях наших дней. Перед взором читателя предстает красота Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Херсонеса, Балаклавы… Язык отца Павла Карташова прост и поэтичен. Впечатляют литературные отсылки к Пушкину, Грибоедову, Ахматовой и другим. Несмотря на сюжетную обособленность, каждый рассказ связан сквозной темой, вынесенной в заголовок: любовь не ищет своего, она живет в сердце каждого.
Прот. Андрей Лоргус, Ольга Красникова. Влюбленность, любовь, зависимость. Как построить семейное счастье. – М.: Никея, 2016. – 256 с. – (Путь семейной жизни) / Представляет Наталья Богатырёва// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.86. – (раздел «Культура», рубрика «Что читать»).
На обложке в названии «Влюбленность, любовь, зависимость» последнее слово зачеркнуто. Да, говорят известные психологи Андрей Лоргус и Ольга Красникова, если влюбленность мила, а любовь прекрасна, то с зависимостью от близкого человека надо бороться, как с зависимостью от алкоголя или компьютерных игр. Ведь во многих семьях «люди не разделяют себя от своих родных, они как бы слились – нет ощущения личностных грани». Но книга не столько о том, как бороться за свою личную территорию, а о том, как научиться любить. Супруга, родителей и – себя. Потому что не любящий себя не умеет любить и других, а значит – эгоист. Таких парадоксальных, на первый обывательский взгляд, мыслей в книге много. Но они подкреплены, как всегда в книгах Андрея Лоргуса, ссылками на авторитетные научные источники и свой собственный опыт практикующего психолога и священника. Много полезного для себя откроет читатель в этой книге, говорящей о том, что у человека в любом возрасте есть свобода выбора: сделать счастливым себя и окружающих или пребывать в депрессии. И что главное счастье – любить, как заповедал Христос.
Священник Петр Коломейцев, Кристель Манске. Каждый ребенок особенный. Иллюзия дефекта. – М.: Никея, 2015. – 240 с. / Представляет Наталья Богатырёва// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.86. – (раздел «Культура», рубрика «Что читать»).
Авторы этой книги — люди известные в области психологии и коррекционной педагогики. Священник Петр Коломейцев – сурдопедагог и психолог с высшим педагогическим образованием. Кристель Манске – доктор педагогики и психологии, руководитель Института развития функциональных систем мозга в Гамбурге. У каждого – огромный опыт общения с детьми, которым поставлен диагноз «аутизм», «синдром Дауна», «синдром дефицита внимания» и другие ужасные, но, как доказывают авторы, вполне излечимые заболевания. При одном условии: к «особому» ребенку надо относиться как к полноценному члену общества. «Они не умственно отсталые. Они очень одинокие» (Кристель Манске). «Если кто-то из нас не такой, значит, у него есть какой-то свой особенный путь к Богу» (Петр Коломейцев). В книге много потрясающих историй, свидетельствующих о том, как терпение и любовь родителей и педагогов превращают «гадких утят» в прекрасных лебедей, талантливых и успешных. И ценные практические рекомендации, как вести себя с теми, кто не похож на нас, неважно, взрослый это или ребенок.
Риторика Патриарха. К 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Составитель А. В. Щипков. – М.: Русистика, 2016. – 256 с. / Представляет Зоя Курцева, доктор педагогических наук, профессор кафедры риторики и культуры речи МПГУ// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.87. – (раздел «Культура», рубрика «Что читать»).
Сборник посвящен исследованию риторики Святейшего Патриарха Кирилла, среди его авторов – доктор филологических наук В. И. Аннушкин, кандидаты филологических наук И. Ю. Чистякова и М. И. Тарасов, Ю. Ю. Кабанкова. Читатель с пользой для себя познакомится с этой книгой, в которой кратко, но емко представлено истинное лицо риторики как науки умело, убедительно строить текст речи и искусства оратора представлять эту речь публике. Авторы ненавязчиво дают читателям ориентиры, которые помогут обратиться к конкретным речам, проповедям, «Словам» Патриарха (серии «Слово Предстоятеля» и «Слово пастыря», Пасхальные и Рождественские послания, проповеди, обращения к читателям СМИ и телезрителям, великопостные проповеди и др.). Авторы ведут повествование о Патриархе Кирилле, основные области деятельности которого — церковно-проповедническая (служение Богу и Церкви) и общественно-народная («боль о народе Божием»), и представляют Патриарха как великолепного оратора и образованнейшую личность современности. Каждая глава содержит краткую теоретическую информацию, необходимую для осмысления анализируемых конкретных речевых образцов, а именно сущность риторики как дисциплины, исследующей законы и правила построения общественной речи. Читая эту книгу, приходишь к осознанию, что Патриарх, представляющий «Слово» в различных жанрах (проповеди, напутствия, приветствия и обращения, послания и др.) являет собой образец интеллектуального ритора, виртуозно владеющего эффективными способами аргументации. Книга будет интересна и полезна любому читателю. Одни с чувством радости обратятся непосредственно к текстам, речам Патриарха или с карандашом в руках станут изучать теоретические изыскания исследователей. Другие же, благодаря предварительной или сопровождающей информации для анализа текстов, речей Патриарха Кирилла (риторический канон, этос, логос, пафос, фигуры мысли и др.), более глубоко осмыслят его блестящее владение словом, воздействующим на души и умы слушающих.
Страница добрых дел. На правах рекламы: С. 88-90.
Реклама: С. 90-93.
Вопросы мастерам о церковном искусстве:
Что такое «иконописный подлинник? Отвечает Анатолий Влезько, руководитель мастерской «Палехский иконостас». Фото Владимира Ештокина// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.94. – (рубрика «Вопросы мастерам о церковном искусстве»).
В чем особенность икон новомучеников? Отвечает Дмитрий Трофимов, руководитель творческих мастерских «Царьград»// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.94. – (рубрика «Вопросы мастерам о церковном искусстве»).
Реклама: С.95.
Школа «Фомы». Тест на знание:
Кроссворд.* Кроссворд составлен на основе викторин по ОПК сайта журнала «Фома»: www.foma.ru/viktorinyi/ // Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.96. – (рубрика «Школа “Фомы”. Тест на знание»).
*Ответы на кроссворд ищите в материалах номера. – Ред.
Школа «Фомы». История в картинках:
Притча о блудном сыне [В 2017 году Великий пост начинается 27 февраля. Перед ним идут три подготовительные недели, которые напоминают нам избранные евангельские события. Вторая неделя — 12 февраля — о блудном сыне. Во время воскресной службы читается соответствующая притча, которую рассказал Иисус Христос (Лк.15:11-32]. Рисунки Наталии Кондратовой// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.97. — (рубрика «Школа “Фомы”. История в картинках»).
Эпилог. Пять вопросов о номере.
Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера»// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.98. – (рубрика «Эпилог. Пять вопросов о номере.»).
Открытием номера стало свежее прочтение «Шинели» Н. Гоголя (с.64). Весь 2017 год будет актуален разговор о переворотах столетней давности (с.8). Логичным завершением подборки на эту тему звучат слова Патриарха Кирилла (с.13). В номере не хватает программ радио «Вера». Лично как читателя «зацепила» поднятая в номере тема воспитания подростков (с.14).
Так сказать:*
*В этой рубрике мы собираем маленькие фразы с большим смыслом, а еще кадры, где за образом, пойманным фотографом, проступает неуловимое.
Блаженный Августин: «Ты создаешь потомство нам, смертным, и можешь ласковой рукой обломать острые колючки, которые не растут в раю Твоем. Недалеко от нас всемогущество Твое, даже если мы далеко от Тебя». Фото Екатерины Дворяниновой// Фома. — №2(166) – февраль 2017. – С.99 (3-я страница обложки). – (рубрика «Так сказать»).
4-я страница обложки: Реклама сайта Книжной лавки журнала «Фома» — lavka.foma.ru — Светлые книги становятся ближе.
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