«Андрей Первозванный» в 21-ый раз поплыл к жителям отдаленных новосибирских сел
Ставшая уже доброй традицией духовно-просветительская и благотворительная совместная миссия Новосибирской епархии и региональных властей в 2017 году посвящена 80-летию Новосибирской области, сообщает сайт Новосибирской митрополии.
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Всего за две недели планируется посетить более 50 отдаленных поселений, не имеющих постоянного наземного транспортного сообщения с районными центрами.
Помимо духовной и просветительской помощи, жители этих селений смогут пройти медицинское обследование и получить консультации врачей.
В 21-ый рейс корабль-церковь отправили жители Новосибирска во главе с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном и первым зам. губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым.
— Такие совместные акции способствуют социальной стабильности в регионе, — отметил, в частности, зам. губернатора.
По его словам, Новосибирская митрополия решает многие социально-значимые проблемы, успешно занимается вопросами духовно-нравственного и патриотического воспитания жителей региона.
Миссия корабля-церкви «Святой апостол Андрей Первозванный» была организована Новосибирской епархией и администрацией Новосибирской области в 1996 году.
За двадцать лет духовное окормление получили более 50 тысяч сельских жителей, из них 16 тысяч были крещены. В отдаленных селах появились православные общины. Врачами миссии обследованы свыше 100 тысяч человек. Своевременная медпомощь позволила многим из них избежать возможных тяжелых осложнений выявленных у них заболеваний, инвалидности, а в некоторых случаях и преждевременной смерти.
Фото М. Пучкова/nskmi.ru
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