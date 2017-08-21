Андрей Кончаловский напоминает о необходимости нравственного совершенствования, — Патриарх
В своем поздравлении кинорежиссера в связи с его 80-летием 20 августа Первосвятитель отметил, что Андрей Кончаловский достойно продолжил «традиции знаменитой династии, подарившей России целую плеяду мастеров культуры», сообщает сайт «Патриархия.ru».
«Вы посвятили свою жизнь кинематографическому искусству, и уже первые Ваши работы на этой ниве обратили на себя внимание и широкой аудитории, и профессиональных критиков», — сказал Предстоятель Русской Церкви в своем поздравлении.
Среди многочисленных работ Андрея Кончаловского патриарх Кирилл особо выделил документальный цикл, посвященный русским композиторам, «благодаря которому зрители смогли ближе познакомиться с творчеством наших выдающихся соотечественников».
«На языке искусства говоря с людьми об основополагающих вопросах бытия и актуальных социальных проблемах, Вы стремитесь напоминать современникам о необходимости нравственного совершенствования и преображения личности», — подчеркнул Первосвятитель, пожелав Андрею Кончаловскому «здоровья и новых творческих свершений».
Напомним, что в воскресенье 20 августа Народный артист РСФСР, кинорежиссер и сценарист Андрей Кончаловский отметил свое 80-летие.
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Фото с сайта mkrf.ru
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