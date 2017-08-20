80 лет назад родился режиссер Андрей Кончаловский
На данный момент в качестве режиссера он снял 27 фильмов, поставил 8 спектаклей, в том числе 5 опер, кроме того — написал 34 сценария, опубликовал 6 книг и более 100 публицистических статей.
Среди его самых известных киноработ: «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», киноэпопея «Сибириада».
В статье в «Российской газете» Андрей Кончаловский, в частности, написал:
«Блокбастер — это то, что интересно смотреть. Очень интересно смотреть. Но когда кино заканчивается, его быстро забывают. А когда кино — произведение искусства, тогда после фильма не хочется разговаривать, а хочется помолчать. Знаете, что самое дорогое для режиссера? Молчание зрителей после фильма. Это показатель прикосновения к тому, что словами выразить нельзя».
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Фото: Elena Ringo/wikimedia.org
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