20 августа 2017
Автор:

80 лет назад родился режиссер Андрей Кончаловский

80 лет назад, 20 августа 1937 года, родился Народный артист РСФСР, кинорежиссер и сценарист Андрей Кончаловский.

На данный момент в качестве режиссера он снял 27 фильмов, поставил 8 спектаклей, в том числе 5 опер, кроме того — написал 34 сценария, опубликовал 6 книг и более 100 публицистических статей.

Среди его самых известных киноработ: «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», киноэпопея «Сибириада».

В статье в «Российской газете» Андрей Кончаловский, в частности, написал:

«Блокбастер — это то, что интересно смотреть. Очень интересно смотреть. Но когда кино заканчивается, его быстро забывают. А когда кино — произведение искусства, тогда после фильма не хочется разговаривать, а хочется помолчать. Знаете, что самое дорогое для режиссера? Молчание зрителей после фильма. Это показатель прикосновения к тому, что словами выразить нельзя».

Читайте также:

О российском и зарубежном кино вчера и сегодня подробнее читайте здесь.

 

Фото: Elena Ringo/wikimedia.org

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Культура #Общество alt #Творчество #Искусство #Кино
Читайте также

Кафедральный собор Махачкалы посвятят Александру Невскому

Мичуринский старшеклассник спас тонувших девочку и ее отца

Духовно-нравственные ценности стали национальным интересом России

Для тех, кто не хочет высшего образования, ЕГЭ могут отменить

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.