6 июля выйдет в прокат мультфильм о святых Петре и Февронии
Полнометражный отечественный мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» выходит в широкий прокат 6 июля 2017 года.
В его основе исторические факты из жития святых благоверных Муромских князей Петра и Февронии, являющихся покровителями православного брака.
По сюжету мультфильма девушка Феврония исцеляет князя Петра, отравленного колдуном. После этого у молодых людей рождается любовь друг к другу, которую им предстоит сохранить, несмотря на множество испытаний.
Картина режиссеров Юрия Рязанова и Юрия Кулакова создавалась семь лет. При этом были применены технологии классической рисованной мультипликации, когда каждый кадр фильма прорисовывался художниками отдельно.
Выход мультфильма кинокомпании «Вверх» приурочен к 8 июля — Дню семьи, любви и верности, в который Русская Православная Церковь также празднует память святых супругов.
Комментарии