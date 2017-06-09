9 июня 2017
Автор:

6 июля выйдет в прокат мультфильм о святых Петре и Февронии

Полнометражный отечественный мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» выходит в широкий прокат 6 июля 2017 года.

В его основе исторические факты из жития святых благоверных Муромских князей Петра и Февронии, являющихся покровителями православного брака.

По сюжету мультфильма девушка Феврония исцеляет князя Петра, отравленного колдуном. После этого у молодых людей рождается любовь друг к другу, которую им предстоит сохранить, несмотря на множество испытаний.

Картина режиссеров Юрия Рязанова и Юрия Кулакова создавалась семь лет. При этом были применены технологии классической рисованной мультипликации, когда каждый кадр фильма прорисовывался художниками отдельно.

Выход мультфильма кинокомпании «Вверх» приурочен к 8 июля — Дню семьи, любви и верности, в который Русская Православная Церковь также празднует память святых супругов.

Читайте также:

День семьи, любви и верности — неофициальный взгляд

Петр и Феврония — герои нашего времени

Уроки Петра и Февронии: о жизни святых супругов

Муром. Город креста и меча

Столица семьи

День семьи: глазами иностранцев и русских

Царство любви

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Святые #Церковь и общество #Православие #мультфильм
Читайте также

Стихи и песни о святых

Детский конкурс «Рождественская открытка» пройдет при поддержке журнала «Фома»

Православный фестиваль «АРТОС» продолжит работу до 2 марта

«Фома» в органах государственной власти

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.