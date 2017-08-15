50 бесплатных экскурсий проходят в Москве ко Дню города
Бесплатные экскурсии организованы циклом городских уличных мероприятий «Московские сезоны» и проектом «Гуляем по Москве», сообщает пресс-служба проекта.
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5 мест Гиляровского в Москве
Сегодня, 1 октября 2015 года, исполняется 80 лет со дня смерти Владимира Гиляровского, выдающегося журналиста, короля репортажа. Примечательно, что в том же году была переиздана его книга «Москва и москвичи», которая принесла Гиляровскому славу бытописателя столицы и которая по сей день не теряет своей популярности. В связи с этой памятной датой мы решили посетить в Москве несколько мест, о которых в своей знаменитой книге писал Гиляровский.
Присоединиться к экскурсиям продолжительностью 1,5-2 часа каждая сможет любой желающий совершенно бесплатно.
Так, 17 августа и 10 сентября на экскурсии «Мы — первые! Москва покоряет» желающие пройдутся по удивительному парку, посвященному покорителям космоса. Во время этой экскурсии ее участникам расскажут неизвестные факты из жизни знаменитых изобретателей и разработчиков ракет, истории о советско-американском космическом противостоянии и о храбрых животных – космических первопроходцах.
31 августа состоится прогулка по окрестностям необыкновенной улицы Остоженки, в ходе которой гид покажет самый дорогой московский дом, на лужайке которого пасутся экзотические животные, пояснит, как правильно «лодыря гонять» и многое другое.
3 сентября можно будет пройтись по улицам, переулкам и площадям, связанным с жизнью поэта Владимира Маяковского. Гид расскажет о характере, творческой жизни, круге друзей и семье Маяковского.
9 сентября желающие могут принять участие в экскурсии «По слободе Напрудной к Троицкому подворью. Бойкое место тихой обители».
10 сентября пройдет экскурсия «Город авангарда за Мытной заставой», на которой можно будет узнать о раннесоветской архитектуре и утопических идеях жизнеустройства того времени.
Узнать подробнее об этих и других бесплатных экскурсиях агентства «Гуляем по Москве», уточнить расписание и места сбора, а также зарегистрироваться на прогулку можно здесь.
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