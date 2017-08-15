15 августа 2017
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31 августа в Донской монастырь принесут Донскую икону Божией Матери

С 31 августа по 3 сентября 2017 года в Донском монастыре Москвы будет пребывать главная святыня обители — Донская икона Божией Матери.

Чудотворный образ будет принесен в монастырь ко дню его памяти, отмечаемому 1 сентября, из Государственной Третьяковской галереи, сообщает сайт монастыря.

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Святыня будет пребывать в Большом соборе Донского монастыря с 14.00 31 августа до 15.00 3 сентября. Все это время перед ней будут совершаться молебны с чтением акафиста.

Ожидается, что 1 сентября Литургию в Большом соборе Донского монастыря совершит Святейший Патриарх Кирилл. Начало богослужения в 9.30.

Принесение святыни состоится по благословению Святейшего при поддержке Правительства Москвы, префектуры Южного административного округа и Государственной Третьяковской галереи.

Справка

Донская икона Божией Матери XIV века предположительно принадлежит кисти преподобного Феофана Грека.

В летописях сказано, что икона была передана святому благоверному князю Димитрию Донскому перед Куликовской битвой «казацами» — «народом христианским воинского чина». С тех пор Донская икона почиталась как защитница Отечества.

В 1591 году в память о заступничестве Пресвятой Богородицы за Москву было начато строительство Малого собора, первого каменного сооружения будущего Донского монастыря.

С того времени ежегодные крестные ходы из Московского Кремля в Донскую обитель, в которых принимали участие цари и члены царствующего дома, стали традицией.

После возрождения Донского монастыря была возрождена и традиция принесения Донской иконы в стены обители для молитвенного поклонения.

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Фото: Ксения Новикова/donskoi.org

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