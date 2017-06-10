305 лет назад заложен каменный Петропавловский собор Петербурга
10 июня 1712 года, 305 лет назад, в Санкт-Петербурге был заложен каменный Петропавловский собор.
После того как в нем похоронили Петра I, храм служил императорской усыпальницей — здесь были погребены все российские монархи за исключением Петра II и Ивана VI.
Стремясь подчеркнуть главенствующее положение молодой столицы, Петр I задумал строение, которое поднялось бы выше колокольни Ивана Великого.
В 1704 году была построена деревянная церковь. И лишь спустя восемь лет был заложен каменный Петропавловский собор. Он строился таким образом, что деревянный храм оставался внутри новой постройки.
По приказу Петра I строительство началось с колокольни, увенчанной высоким шпилем с фигурой ангела под самым крестом. Высота сооружения 112 метров, что на 32 метра выше колокольни Ивана Великого.
Читайте также:
Петр и Павел
Светлый Санкт-Петербург
Три книги о Петербурге
Санкт-Петербург — мечта о Европе, которая не сбылась
Фото с сайта visit-petersburg.ru
Комментарии