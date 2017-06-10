10 июня 2017
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305 лет назад заложен каменный Петропавловский собор Петербурга

10 июня 1712 года, 305 лет назад, в Санкт-Петербурге был заложен каменный Петропавловский собор.

После того как в нем похоронили Петра I, храм служил императорской усыпальницей — здесь были погребены все российские монархи за исключением Петра II и Ивана VI.

Стремясь подчеркнуть главенствующее положение молодой столицы, Петр I задумал строение, которое поднялось бы выше колокольни Ивана Великого.

В 1704 году была построена деревянная церковь. И лишь спустя восемь лет был заложен каменный Петропавловский собор. Он строился таким образом, что деревянный храм оставался внутри новой постройки.

По приказу Петра I строительство началось с колокольни, увенчанной высоким шпилем с фигурой ангела под самым крестом. Высота сооружения 112 метров, что на 32 метра выше колокольни Ивана Великого.

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Фото с сайта visit-petersburg.ru

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#История #Церковь и общество #храм #Православие
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