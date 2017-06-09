18 июня в Москве пройдет первый фестиваль пап
На фестиваль, который состоится в Измайловском парке с 11.00 до 18.00, соберутся столичные семьи, чтобы посоревноваться в увлекательных «Папа-стартах» и пройти парадом с флагами семьи, сообщает один из организаторов праздника — Мамин/Папин журнал.
Помимо «Папа-стартов», парада в честь пап и конкурса флагов семей, в программе фестиваля: бесплатные мастер-классы для детей, интересные лекции и беседы для пап, а также праздничный концерт.
В частности, в рамках «Папа-стартов» участникам придется продемонстрировать свою ловкость в эстафетах и проявить смекалку в интеллектуальных конкурсах с памятными подарками.
Фестиваль «Папин день» пройдет с 11.00 до 18.00 18 июня 2017 года по адресу: г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7, «Измайловский парк культуры и отдыха».
Подробнее узнать о фестивале и зарегистрироваться на участие в его первенствах можно на сайте http://papinjournal.ru/fest/5.
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Фото с сайта papinjournal.ru
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