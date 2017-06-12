12 июня 2017
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12 июня отмечается День России

В понедельник 12 июня 2017 года в стране отмечается государственный праздник День России.

По постановлению Верховного Совета Российской Федерации этот праздник отмечается ежегодно с 1992 года как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».

Официально он стал называться Днем России с 2002 года, когда был принят новый Трудовой кодекс. При этом нерабочим днем 12 июня стало еще в 1991 году.

По традиции в День России в Кремле глава государства вручает Государственные премии. Праздничные торжества проходят в этот день по всей стране, а главные — на Красной площади Москвы, где оканчиваются салютом.

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Фото: 3dman_eu/pixabay.com

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#Общество alt #Праздники #государство
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