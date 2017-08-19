19 августа 2017
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110 лет назад в Петербурге освятили храм Спаса на Крови

В 1907 году, 110 лет назад, в Санкт-Петербурге был освящен собор Воскресения Христова, более известный как Спас на Крови.

Храм, построенный в память о гибели Александра IІ, был заложен 18 октября 1883 года на том самом месте, где в императора бросил бомбу террорист-народоволец Игнатий Гриневицкий. Внутри собора до сих пор хранятся камни булыжной мостовой, на которые пал смертельно раненный император.

Коллекция мозаик храма — одна из крупнейших в Европе. Ими покрыты более семи тысяч квадратных метров здания. Изготовление этих шедевров заняло целых десять лет. Даже иконостас в Спасе на Крови мозаичный.

Храм изначально строился как электрифицированный, его освещали 1689 электроламп для лучшего выявления красоты мозаичных панно.

Высота центрального сооружения Спаса на Крови — 81 метр. Это число было выбрано в напоминание о годе гибели государя Александра II — 1881. Второй по высоте купол — 63 метра, в память о возрасте убиенного императора.

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Фото: DEZALB/pixabay.com

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