110 лет назад в Петербурге освятили храм Спаса на Крови
Храм, построенный в память о гибели Александра IІ, был заложен 18 октября 1883 года на том самом месте, где в императора бросил бомбу террорист-народоволец Игнатий Гриневицкий. Внутри собора до сих пор хранятся камни булыжной мостовой, на которые пал смертельно раненный император.
Коллекция мозаик храма — одна из крупнейших в Европе. Ими покрыты более семи тысяч квадратных метров здания. Изготовление этих шедевров заняло целых десять лет. Даже иконостас в Спасе на Крови мозаичный.
Храм изначально строился как электрифицированный, его освещали 1689 электроламп для лучшего выявления красоты мозаичных панно.
Высота центрального сооружения Спаса на Крови — 81 метр. Это число было выбрано в напоминание о годе гибели государя Александра II — 1881. Второй по высоте купол — 63 метра, в память о возрасте убиенного императора.
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