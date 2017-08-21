21 августа 2017
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11 километров с чудотворной Карандеевской иконой

В Уваровской епархии 20 августа прошел крестный ход с главной местной святыней — чудотворной Карандеевской иконой Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Около 300 верующих и духовенство во главе с епископом Уваровским и Кирсановским Игнатием прошли с молитвой около 11 километров — от Никольского храма районного поселка Инжавино до реки Ворона в селе Карандеевка, где более 150 лет назад был обретен образ.

Первый и единственный привал путники сделали у Михаило-Архангельского храма села Терновое. Встречать святыню вышли на дорогу прихожане храма во главе с его настоятелем протоиереем Виктором Соколовым.

Во время привала у Карандеевской иконы выстроилась очередь, чтобы приложиться к святыне. Затем шествие направилось в Карандеевку, где у реки Ворона священнослужители совершили молебен и опустили икону в воду. Далее все желающие смогли окунуться в освященные воды реки. После крестного хода верующие еще раз приложились к чудотворному образу.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» была обретена в селе Карандеевка более 150 лет назад. По молитвам к ней известно много случаев исцелений. До революции существовал обычай проходить крестным ходом с образом из храма в Карандеевке до реки Ворона.

В наше время этот обычай возрожден в еще большем масштабе. В начале лета чудотворный образ был изнесен из Михаило-Архангельского храма села Терновое, где хранится постоянно, в Никольский храм рабочего поселка Инжавино, где верующие могли поклониться ему в течение всего лета.

 

Фото и текст Марины Красновой

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#Церковь #Святыня #икона #Православие #крестный ход
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